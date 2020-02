Programmvorstellung 2020 : Kirche Eichede: Mehr als nur Gottesdienste

Vom Kirchenkaffee über „Rock around the church“ bis zur Orgelführung „Love is in the air“.

01. Februar 2020, 15:23 Uhr

Eichede | Kirche bietet heutzutage ihren Besuchern mehr als nur Gottesdienste, Taufen, Trauerfeiern oder Konfirmationen. So auch in Eichede. Ein Teil des Programms für das Jahr 2020 steht bereits. Es werden aber noch zahlreiche weitere Veranstaltungen hinzu kommen, auf die dann auch kurzfristig hingewiesen wird.

Beim Start-up-Gottesdienst der Konfirmanden am kommenden Sonntag, 9. Februar, wird es musikalisch. Dafür sorgt die Gruppe „Rock around the church“. Nach dem Gottesdienst steht dann noch Kirchenkaffee und eine Orgelführung auf dem Programm. „Love is in the air“ heißt es dann am Valentinstag, 14. Februar, in der Reihe Wort trifft Ton. An dem Abend dreht sich alles, klar, um das Thema Liebe.



Eine einzigartige

Klangarchitektur



Am 14. März werden die Gongs von Peter Heeren in der Kirche erklingen. Das besondere Konzert, bei dem der Musiker auf bis zu 20 Gongs spielt, ist für viele Musikfreunde ein Highlight, denn Gongs gehören zu den ältesten Instrumenten der Welt und es wird eine einzigartige Klangarchitektur zu hören sein.

Ein Besuchermagnet ist das Pfingstfest im Pastoratsgarten gegenüber der Kirche am 31. Mai. Das Musikprogramm an diesem Tag wird von der Kantorei und der Band auf die Beine gestellt. Beim Gottesdienst am 7. Juni, dem Sonntag Trinitatis, wird neben der Kantorei Eichede auch die Kantorei aus Bargfeld-Stegen in der historischen Kirche zu hören sein.

Texte und Musik am knisternden Feuer sind am 21. August bei einem Glas Wein zu hören. Auch der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Eichede darf in dem Programm natürlich nicht fehlen. Das Konzert der Feuerwehrmusiker hat schon Tradition. Der Musikzug spielt am 12. September um 19 Uhr.

Musik aus vielen Kontinenten hat das Ensemble Querbeet bei seinem Auftritt in Eichede am 7. November im Programm. Danach geht es schon wieder auf Weihnachten zu. Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen heißt es am 3. Adventssonnabend, 14. Dezember, in der Eichedeer Kirche.