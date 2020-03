Ahrensburg : Kinosommer 2020 schon jetzt abgesagt

Rotary-Club reagiert mit Absage des Benefiz-Film-Events wegen Coronaprävention und wirtschaftliche Einbußen bei Sponsoren.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

15. März 2020, 16:01 Uhr

Ahrensburg | In den nächsten Wochen wird das kulturelle Leben auch in ganz Schleswig-Holstein brachliegen. Das ergibt sich aus dem Erlass der Landesregierung, der öffentliche Veranstaltungen bis zum 19. April untersagt. Entsprechend sind auch alle Theater, Clubs, Museen, Kinos und Co. geschlossen. Ein schwerer, wenn auch nachvollziehbarer Schlag für die gesamte Veranstaltungsbranche und die ehrenamtlichen Organisatoren.

Schon heute deutet vieles darauf hin, dass es nach dem besagten 19. April eben nicht den „Normalbetrieb“ geben wird, für den jetzt Veranstalter mit den Agenturen oder Planungsgruppen die letzten Vereinbarung treffen müssten. Das gilt auch für das beliebten Schlosspark-Kinosommer des Ahrensburger Rotary Clubs.

Das Open-Air-Filmevent sollte eigentlich vom 26. bis 28. Juni wieder auf der Schlosswiese über die Bühne gehen für den guten Zweck. Doch am Sonntag kam die Absage: „Mit großem Bedauern, aber in der Gewissheit das Richtige zu tun, haben wir uns entschlossen, den 13. Schlosspark Kinosommer abzusagen“, heißt es im Statement der Organisatoren vom RC Ahrensburg.

„Terminfindung, Programmgestaltung und logistische Planung sind weit fortgeschritten, aber wir alle sehen uns mit einer Situation konfrontiert, die neu ist, die so wahrscheinlich niemand von uns erlebt hat und die von daher auch höchste Sensibilität, Aufmerksamkeit und angemessene Reaktionen erfordert“, so Projektleiter Stefan Rössle: „Das Wohl der Besucher und die Verhinderung der schnelleren Ausbreitung des Corona-Virus muss über Allem stehen. Darüber hinaus müssen wir aber auch die wirtschaftliche Lage der vielen Unternehmen aus der Region betrachten, die unsere Veranstaltung mit ihren finanziellen Beiträgen erst ermöglichen. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie treffen alle Branchen hart. Hier das „Sponsoring- und Werbebudget“, ist sich das Organisationsteam einig.

Bitter ist diese konsequente Entscheidung allerdings nicht nur für Kinofreunde, sondern in diese Fall auch für diverse Vereine und Projekte. Sie erhielten jedes Jahr die Einnahmen aus dem Kinosommer, der als große Benefizaktion angelegt ist. 22.000 Euro konnten so allein im Jahr 2019a ausgeschüttet werden. Ein Betrag, der in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht.

Der Rotary Club hat aber angekündigt, sich „kreative Gedanken zu machen“, wie zumindest diese Ausfälle kompensiert werden können. Fest steht auch, dass es 2021 wieder einen Ahrensburger Kinosommer geben soll.