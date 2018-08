Ahrensburg : Kino-Vergnügen im Schlosspark!

Gute Unterhaltung für die ganze Familie: A uch in der 11. Auflage setzt der Rotary-Club Ahrensburg auf das bewährte Benefiz-Konzept.

Action, Tiefgründiges und vor allem Unterhaltung für die ganze Familie – auch bei der elften Auflage setzt der Rotary-Club Ahrensburg für das Kino-Open-Air im Schlosspark von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, auf das bewährte Benefiz-Konzept.

„Im vergangenen Jahr konnten wir das großartige Ergebnis von 18 000 Euro für den guten Zweck erwirtschaften, was aber vor allem auch an dem besonders guten Sponsorenengagement lag“, erklärt Stefan Rössle vom Rotary-Club. Dieses Jahr dämpft er die Erwartungshaltungen präventiv schon ein wenig. „Es hängt natürlich auch sehr vom Wetter ab und die Sponsorensuche ist nicht leichter geworden“, so Rössle. Zwei der großen Sponsoren, die 2017 erst neu hinzugekommen waren, Kroschke und Invacon, haben sich überraschend direkt wieder zurückgezogen.

„Wir sind umso glücklicher, dass wir so viele treue Sponsoren haben wie die Haspa Ahrensburg oder auch das Audizentrum – ohne die Unterstützung geht es nicht“, erklärt er. Die Hälfte der Eintrittsgelder müsse an die Verleihfirmen abgegeben werden. „Die Spendensumme generiert sich vor allem aus den Sponsoringeinnahmen und dem Verkauf an unseren Essens- und Getränkeständen“, so Rössle weiter.

„Die Firmen und Sponsoren, die uns langjährig unterstützen, sehen das als soziales Engagement und nicht primär als Werbung für ihr Unternehmen und wir sind sehr froh, dass es diese Einstellung gibt“, lobt Rössle zahlreiche Sponsoren, die noch an Bord sind. In seiner Kalkulation gehe er davon aus, dass man mindestens auf 16 500 Euro kommen werde. Schon jetzt steht fest, dass der größte Teil davon wieder in die „Hip-Hop-Academy“ im Bruno-Bröker-Haus fließen soll. Auch das Familienzentrum Blockhaus soll wieder bedacht werden. Außerdem auch „Kinderpact Hamburg“ – ein Palliativteam für Kinder und Jugendliche. „Diese Projekte – davon gehe ich aus – können wir definitiv bedenken.“ Wenn mehr Geld an den Ständen fließt, seien als nächstes dann der Hospizverein Ahrensburg und der Kreisjugendring dran. „Das hängt aber wirklich von den Besucherzahlen ab“, so Rössle. Das Schloss werde außerdem dadurch unterstützt, dass man „natürlich eine faire Miete für die Nutzung des Grundstücks entrichtet“.

Gezeigt werden in diesem Jahr die Filme – Freitag: „Simpel“ (19 Uhr) mit dem Bargteheider David Kross und der unter anderem am Schloss gedrehte Edgar-Wallace-Streifen „Der grüne Bogenschütze“ – zum elften Mal in Folge (21.30 Uhr). Sonnabend: „Die Kleine Hexe“ (16 Uhr), „Fack Ju Göhte 3“ (18.30), „Red Sparrow“ (21.30 Uhr). Sonntag: „Paddington 2“ (14 Uhr), „Amelie rennt“ (16 Uhr), „Aus dem Nichts“ (18 Uhr). Der Eintritte kostet wie in den Vorjahren 7 Euro pro Person. Kinder unter 120 Zentimetern haben freien Eintritt.

„Wir haben erneut davon abgesehen, die Preise zu erhöhen, weil wir auch wollen, dass möglichst alle Ahrensburger das Kino-Open-Air besuchen können“, sagt Rössle. Die Mischung der Filme zeige, dass man natürlich auch durchaus versuche, ein sehr breites Mainstream-Publikum anzusprechen, dabei aber nicht vergesse, genug Filme für Kinder und auch ein wenig Anspruch mit im Programm zu haben. „Es ist wieder erlaubt, Picknickdecken und auch eigene Verpflegung mitzubringen. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn Essen und Getränke möglichst bei uns gekauft werden – das Geld dient ja dem guten Zweck“, erklärt Stefan Rössle.

„Wir freuen uns, dass Rotary wieder zu Gast ist. Es ist immer ein besonderes Wochenende, auch wenn darunter manchmal der Andrang im Museum etwas leidet. Wichtig ist uns, dass auf der Wiese auf Grund der langen Dürreperiode auch beim Kino-Open-Air ein Rauchverbot bestehen wird. Außerdem sind Teile der Wege auf Grund der Gefahr herabstürzender Bäume oder Äste gesperrt. Diese Bereich sollten Besucher bitte nicht betreten. Sie sind deutlich gekennzeichnet“, so Dr. Tatjana Ceynowa vom Schloss Ahrensburg.