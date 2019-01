Bargteheide : Kino: Nur ein Bewerber und viele offene Fragen

Trägerverein des Kleinen Theaters Bargteheide will in Zukunft Filmprogramm gestalten.

von Finn Fischer

06. Januar 2019, 17:26 Uhr

Bargteheide | Zwei Stunden vor Ablauf der Frist ging die Bewerbung ein: Der Trägerverein des Kleinen Theaters will künftig in Bargteheide das Kinoprogramm gestalten. Weitere Bewerber gibt es nicht. „Dass wir uns bewerben, war ja kein Geheimnis, mit dem Konzept haben wir uns aber die nötige Zeit gelassen“, verrät Vereinssprecher Joachim Krämer. Herausgekommen ist ein zwölfseitiges Papier, in dem der Trägerverein seine Ideen formuliert, wie nach dem Ende des „Cinema Paradiso“ künftig im Theater Filme gezeigt werden sollen. Demnach will der Verein mit einem Filmdisponenten zusammenarbeiten, nicht aber die Programmgestaltung aus der Hand geben.

„Wir sind keine Profis. Deswegen suchen wir uns Unterstützung durch einen Dienstleister“, sagt Joachim Krämer. Der solle aber nicht eigenständig über das Pogramm bestimmen dürfen. Dem Verein schwebt vor, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die in regelmäßigen Abständen vom Disponenten vorgeschlagene Trailer sichtet und daraus das Programm zusammenstellt. Damit soll – so die Theorie – weiterhin ein exklusives Angebot gewährleistet werden.

Ob der Trägerverein versuchen darf, seine Pläne umsetzen , entscheidet letztendlich die Stadt Bargteheide. Am kommenden Mittwoch wird die Arbeitsgruppe Kultur über das Konzept beraten. In dem nicht-öffentlichen Gremium wird der Trägerverein seine Pläne auch nochmal mündlich vorstellen und Fragen der AG-Mitglieder beantworten. Die Arbeitsgruppe besteht aus Stadtvertretern. Die AG wird dann eine Empfehlung abgeben, ob die Stadt Vertragsverhandlungen mit dem potenziellen Kinopächter aufnehmen soll.

„Dass es nur einen Bewerber gibt, heißt nicht, dass dieser auch den Zuschlag bekommt“, sagt der Referent der Bürgermeisterin, Alexander Wagner. Das letzte Wort habe die Stadtverwaltung.

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Arbeitsgruppe grünes Licht geben wird und sich die Stadt mit dem Trägerverein einigt. In der Vergangenheit war immer wieder betont worden, dass es auch künftig ein Kino in Bargteheide geben soll und eine Alternative zum Trägerverein gibt jetzt nicht mehr. Ein Szenario, wie es Bargteheides Ex-Kinobetreiber Hans-Peter Jansen prophezeit hatte, der sich vom Trägerverein gezielt aus dem Haus getrieben fühlte.

Aber es gibt noch ein akuteres Problem: Nachdem Jansen im Dezember den letzten Film zeigte, baute er den Projektor ab. Das Gerät ist Eigentum des Kinobetreibers. „Wir haben ihm angeboten, den Projektor gegen Zahlung des Restwertes zu übernehmen, aber das lehnte Herr Jansen ab“, sagt Alexander Wagner. „Ohne Projektor kein Kino. Wir rechnen mit Kosten zwischen 60 000 und 70 000 Euro.“ Bei Wandbespannung und Bestuhlung kam Jansen der Stadt aber entgegen und verkaufte sie, anstatt sie – wie zunächst angekündigt – abzubauen.

Eine Frage für Verwaltung und Politik dürfte auch sein, wer in Zukunft die Kino-Pacht übernimmt, die Jansen bisher zahlte. Wird der Trägerverein den Mietausfall ausgleichen müssen?

Im Dezember hatte der langjährige Kinopächter Jansen sein „Cinema Paradiso“ geschlossen und den Trägerverein für seine Entscheidung verantwortlich gemacht. Demnach habe sich der Kinobetrieb nur nicht mehr gerechnet, weil – so sagte es Jansen – der Verein sich nicht an die vertraglich vereinbarte Saalnutzung gehalten habe. Der Trägerverein weist die Anschuldigungen zurück. Laut Vorstandsmitglied Krämer gab es immer wieder Gesprächsangebote, die von Jansen aber ausgeschlagen worden seien.