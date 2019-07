Ahrensburg : Kino im Marstall: „Saving Mr. Banks“

Gemütlicher Filmabend mit der Originalversion mit deutschen Untertiteln.

von shz.de

09. Juli 2019, 14:26 Uhr

Das Wetter im derzeitigen norddeutschen Sommer lässt doch so einige Wünsche offen – und legt eigentlich einen gemütlichen Filmabend nahe. Den muss man allerdings nicht allein verbringen: Am Mittwochabend, 10. Juli, um 20 Uhr, steht in der Remise des Ahrensburger Marstalls der großartige Spielfilm „Saving Mr. Banks“ aus dem Jahr 2013 in der Originalversion mit deutschem Untertitel auf dem Programm.

Der Streifen begleitet den emotional-holperigen Weg, den die Romanvorlage von „Mary Poppins“ der australischen Autorin Pamela Lyndon Travers (Emma Thompson) nahm, ehe sie von dem erfolgsverwöhnte Walt Disney (Tom Hanks) endlich verfilmt werden durfte... Eine gute Alternative zum Wetter.