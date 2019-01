Ahrensburg : Kindertheater

Winterstück „Tomte und der Fuchs“.

von shz.de

23. Januar 2019, 12:11 Uhr

Ahrensburg | Zum Winterstück „Tomte und der Fuchs“ lädt diesen Sonntag, 16 Uhr, die Bühne Bumm in die Sporthalle Allmende Wulfsdorf, Bornkampsweg 34, ein. Bei dem Kindertheater entführen Anna Pfingsten und Pia Brunnhart ihr Publikum in einen skandinavischen Wald. In der Geschichte von Astrid Lindgren kommt Tomte Tummetott erst aus seinem Versteck heraus, wenn in der Nacht alle schlafen. Der Wichtel beschützt die Menschen und Tiere auf dem Bauernhof im Wald. Doch in dieser Nacht schleicht Mikkel, der hungrige Fuchs, über den Hof und will Hühner stehlen. Da hat Tomte eine Idee …





>Für Kinder von 3-8 Jahren. Eintritt: Erwachsene 8, Kinder 7 Euro. Karten: Ruf (04102) 695692, E-Mail: katrin@buehnebumm.de.