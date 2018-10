Kindertagespflege als neue Qualifikation

von Cordula Poggensee

16. Oktober 2018, 12:22 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Verein Tagesmütter und - väter Stormarn bietet die VHS Ahrensburg im nächsten Frühjahr wieder einen „Lehrgang zur Grundqualifizierung für Kindertagespflegepersonen“ an, der bei erfolgreicher Teilnahme mit einem bundesweit anerkannten Zertifikat abschließt. Diese Grundqualifizierung öffnet den Weg zur Pflegeerlaubnis und in eine selbstständige Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater.

Die Unterrichtszeit – freitagabends und sonnabends – lässt eine nebenberufliche Qualifizierung zu. In 160 Stunden bietet der Kursus innerhalb von sechs Monaten Einblicke in die pädagogischen, psychologischen, rechtlichen und medizinischen Grundlagen der Kindertagespflege. Neben dem theoretischen gehört ebenfalls ein praktischer Teil mit einem Umfang von zusätzlich 40 Stunden zum Lehrgang. Der Verein Tagesmütter und -väter steht bei der Suche einer Praktikumsstelle unterstützend zur Seite.

Interessenten können sich ab sofort, spätestens bis 10. Januar 2019, in der VHS-Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 24, oder unter www.vhs-ahrensburg.de melden (Kursnr. 191-20049). Die Kursgebühr beträgt 380 Euro plus 20 Euro für das Zertifikat. Unter bestimmten Voraussetzungen fördert die Stadt Ahrensburg die Ausbildung. Weitere Infos bei der VHS: (04102) 8002-11 oder beim Verein unter (04102) 8249811.