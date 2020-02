Bad Oldesloe : Kinderschutzbund: Starke Eltern, starke Kinder

Mit dem Konzept „Starke Eltern – Starke Kinder“ Eltern stärken und ein entspanntes Miteinander in der Familie erreichen.

17. Februar 2020, 15:20 Uhr

Der Kinderschutzbund Kreisverband Stormarn bietet wieder mehrere Elternkurse an. Das beliebte und bewährte bundesweite Konzept „Starke Eltern – Starke Kinder“ zielt darauf, im Austausch mit anderen Eltern neue Sichtweisen auf eingefahrene Verhaltensmuster in der Erziehung kennenzulernen, sich selbst als Eltern zu stärken und insgesamt ein entspanntes Miteinander in der Familie zu erreichen. Dabei können neben vielen Gesprächen verschiedene Techniken und Methoden erlernt und geübt werden, die langfristig zu einer Verbesserung der Kommunikation in der Familie führen. Der erste Kurs startet am Mittwoch, 26. Februar, in Bad Oldesloe und findet an zehn Terminen von jeweils 19 bis 21.30 Uhr statt. Die Termine sind fortlaufend, nur in den Ferien ist eine Pause. Der zweite Elternkurs findet in Ahrensburg statt und startet am Dienstag, 21. April, und besteht ebenfalls aus zehn Terminen, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Im Herbst startet dann in Bargteheide der dritte Elternkurs ab 23. September jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Bei allen Kursen finden in den Schulferien keine Termine statt. Die Kurse sind gratis. Sie werden mit Mitteln des Kreises Stormarn und aus Spendenmitteln gefördert.

Eltern können sich unter Ruf (04102) 455 809 oder per Mail unter elternkurs@dksb-stormarn.de genauer informieren oder sich gleich anmelden.