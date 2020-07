BAd Oldesloe : Kinderkirche zum Mitnehmen

Neue Idee: Gottesdienst in Tüten.

28. Juli 2020, 14:47 Uhr

Im September kann keine Kinderkirche im Haus der Begegnung in Bad Oldesloe stattfinden. Darum hat das Kinderkirchenteam der evangelischen Kirchengemeinde – Sabine Möller, Laura Grimm und Katharina Balkhausen – den Kindergottesdienst in Tüten „gepackt“. Jede Tüte enthält eine biblische Geschichte, eine Bastelanleitung, ein Gebet und eine kleine Überraschung. In der ersten Septemberwoche gibt es die Kinderkirchen-Tüten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren teilweise direkt in ihrer Kita. Andere interessierte Kinder können sie am Mittwoch, 2. September, und am Donnerstag, 3. September, von 16 bis 18 Uhr in den Jugendräumen im Haus der Begegnung abholen. „Das Kinderkirchenteam freut sich auf viele kleine Abholer“ versichert Sabine Möller.