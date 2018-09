Kindergarten für drei Millionen Euro

Baubeginn in Rethwisch soll noch in diesem Jahr sein

25. September 2018, 16:00 Uhr

Nach langer Planung ist es nun so weit: Die Gemeinde Rethwisch wird auf einer Koppel im Bereich des jetzigen Gemeinschaftshauses und Kindergarten eine neue Betreuungseinrichtung für insgesamt vier Gruppen bauen – geschätzte Kosten: drei Millionen Euro. „Wir hoffen, dass wir 50 Prozent Zuschuss erhalten“, so Bürgermeister Jens Poppinga. Aber auch mit den restlichen 1,5 Millionen steht Rethwisch nicht allein dar. Mit im Boot sind Meddewade und Westerau sowie die Gemeinden Schürensöhlen und Groß Boden im Kreis Herzogtum Lauenburg. „Auch wenn noch nicht alle zu erwartenden Zuschüsse unter Dach und Fach sind, sollen jetzt die Tiefbauarbeiten ausgeschrieben werden“, so Poppinga: „Wir vertrauen auf die Zuschüsse aus Kiel.“

Noch in diesem Jahr soll Baubeginn sein. Bis zum September 2019 soll die neue Einrichtung fertig sein. Geplant wird das Bauvorhaben mit 643 Quadratmetern Gesamtfläche von der Reinfelder Architektin Doris Rickmers. Insgesamt werden in Rethwisch bereits etwa 60 Jungen und Mädchen unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Bad Oldesloe betreut. In dem Neubau ist dann Platz für zwei Elementargruppen, eine altersgemischte und eine Krippengruppe. Träger wird wie bei den jetzigen Einrichtungen die evangelische Kirchengemeinde Bad Oldesloe. Für den Bau hat die Gemeinde ein rund 6000 Quadratmeter Grundstück im Bereich des Gemeinschaftshauses gekauft. „Kinder sind unsere Zukunft und Kinder brauchen Platz“, sagt Poppinga. Gebaut wird nicht in Modulbauweise, sondern Stein auf Stein. „Es wird ein reiner Zweckbau bei dem die geltenden Vorschriften für Kindergarten eingehalten werden“, so der Bürgermeister. Die Einrichtung ist das zweite Kindergarten-Neubauvorhaben im Amts Bad Oldesloe Land. Auch in Lasbek wird ein neuer Kindergarten gebaut. Hierfür müsse allerdings die Alte Schule und das Gemeinschaftshaus, in dem früher auch die inzwischen aufgelöste Freiwillige Feuerwehr Barkhorst untergebracht war, weichen. Nach deren Abriss soll dann dort mit dem Neubau begonnen werden.