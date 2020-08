Bargteheide : Kinderchöre singen auf der Kircheninsel

Musikpädagoge Volker Thomsen: „Einfach spontan vorbeikommen“.

18. August 2020, 12:14 Uhr

Das Zirkuszelt ist nach dem Konfi-Camp in der Sommerferien auf der Bargteheider Kircheninsel stehen geblieben. Ab Donnerstag, 20. August, startet Musikpädagoge Volker Thomsen wieder mit den wöchentlichen Chören. Kinder ab fünf Jahren treffen sich draußen um 15.30 Uhr, der Chor, der sich aus Kindern ab der 3. Klasse zusammensetzt, beginnt um 16.15 Uhr, jeweils für gut 45 Minuten. Auch der Jugendchor für Jugendliche ab 13 Jahren wird unter freiem Himmel singen und zwar immer montags ab 19 Uhr. „Alle Chöre sind kostenfrei. Sie brauchen sich auch nicht anmelden. Bitte einfach gern spontan vorbeikommen und das gute Wetter und gemeinsame Singen genießen“, lädt Volker Thomsen ein. Die Kircheninsel und das offene Zirkuszelt an der Lindenstraße bieten ausreichend Platz für Proben unter Einhaltung der Hygienevorschriften. „Die weiteren Musikgruppen der Kirchengemeinde Bargteheide beginnen individuell und in Absprache mit den Gruppenleitungen das Musizieren und Singen“, ergänzt Pastor Jan Roßmanek.