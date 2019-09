Kinder und Jugendbeirat Bargteheide

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 11:35 Uhr

Bargteheide | Alle Weichen für einen Kinder- und Jugendbeirat in Bargteheide sind gestellt. Die kommunalpolitischen Gremien haben ihn abgesegnet, Wahlen sind im November geplant. Bis zum 2. Oktober (per Brief bis zum 19. Oktober) können sich noch Kandidaten melden. Wer kandidieren möchte, sollte am 29. November zwischen acht und 21 Jahre alt sein und mit Wohnsitz in Bargteheide seit mindestens drei Monaten angemeldet sein. Auch Kinder und Jugendliche aus dem Umland können mitmachen, wenn sie ihren schulischen oder ausbildungsspezifischen Mittelpunkt in der Stadt haben.

Gleiche Altersgrenzen gelten auch für die Wahlberechtigten. Wer kandidieren möchte, muss ein Kandidatenblatt ausfüllen, das in den Büros der Schulsozialpädagogen, im Jugendzentrum oder im Bürgerbüro der Stadt erhältlich ist. Online kann es auf den Seiten des Jugendarbeitsteams heruntergeladen werden (www.bargteheide-jat.de unter der Rubrik offene Jugendarbeit).

Die Wahlen werden in den Büros der Sozialarbeiter in der Woche vom 25. bis 29. November abgehalten. Die übrigen Wahlberechtigten können in dieser Woche von 15 bis 18 Uhr im Jugendzentrum abstimmen. Jeder Wahlberechtigte hat drei Stimmen, die für verschiedene Kandidaten abgegeben werden können.

Der Beirat wird für zwei Jahre gewählt. Die gewählten Mitglieder haben ein Rederecht in den kommunalpolitischen Ausschüssen und können dort Anträge stellen und auch eigene Projekte anstoßen.

Zur Vorbereitung gibt es eine Informationsveranstaltung am Montag, 23. September im Jugendzentrum, Termine sind ab 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und ab 16 Uhr. Jeden Montag bis zur Wahl gibt es zwischen 14 und 16 Uhr auch Informationen im Beteiligungsbüro im Jugendzentrum.