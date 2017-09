Kinder- und Familienfest

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 06.Sep.2017 | 12:02 Uhr

Seit Jahrzehnten gehört das Kinderfest zum Pflichtprogramm der Ahrensburger Christdemokraten. Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde sind am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr wieder zu Spiel, Spaß und Spannung eingeladen. In diesem Jahr wieder am traditionellen Standort, dem Schulhof der GS Reesenbüttel. Das Fest endet um 18 Uhr mit der großen Preisverlosung. Die Teilnahmekarte kostet 2 Euro. Kaffee, Kuchen, Würstchen und Softgetränke werden zu Selbstkostenpreisen angeboten. Bundestagsabgeordneter Norbert Brackmann hat seinen Besuch angekündigt.

Forschung und Schweine



Donnerstag, 14. September, lädt der Förderverein des Instituts für Ökologischen Landbau, Trenthorst, um 19 Uhr zu einem Vortrag ins Herrenhaus Trenthorst, Trenthorst 32, ein.

Referent M.Sc. Ralf Bussemas wird über die praktische Forschung zur Schweinehaltung in Trenthorst berichten.

Bussemas, der an der Hochschule Osnabrück und der Universität Kassel Landwirtschaft studiert hat, ist Leiter der Arbeitsgruppe „Monogastrier“ (Lebewesen, die nur einen Magen besitzen oder deren Magen einteilig ist) in Trenthorst: Er wird Forschungsprojekte und Ergebnisse erläutern. Dabei schlägt er auch einen Bogen von bestehenden und zukünftigen Aktivitäten bis hin zum Einblick in die Planung von Infrastrukturen, die dafür benötigt werden. Nach dem Vortrag gibt es bestes Grillgut aus der Trenthorster Schweinehaltung. Anmeldung: (04539) 88800 oder Mail: foelt@thuenen.de. Kosten: 10 / 8 Euro.

Kub: Kino am Nachmittag



Das Seniorenkino im Kub wird unter dem Titel „Kino am Nachmittag“ weitergeführt. An jedem 2. Dienstag im Monat werden Filme im barrierefreien Veranstaltungssaal gezeigt. Am 12. September, 15 Uhr, macht die französische Komödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ den Auftakt. Tickets für 6,50 (ermäßigt 4,50) Euro sind ab sofort online oder in der Stadtinfo in Bad Oldesloe zu erhalten.