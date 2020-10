Kinder und Eltern begleiten

Kinderschutzbund Stormarn bietet Ausbildung zum ehrenamtlichen Umgangsbegleiter an

23. Oktober 2020, 17:01 Uhr

Bargteheide | Streit zwischen getrennten Eltern kann dazu führen, dass ein Elternteil nicht mehr möchte, dass die Kinder den Ex-Partner treffen. Wenn die Anspannung hoch ist und Angst vor neuen Streits besteht, gibt es die Möglichkeit des Begleiteten Umgangs im Kinderhaus Blauer Elefant. Dort erhalten Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder, die nicht bei ihnen leben, auf neutralem Boden regelmäßig zu sehen. Eine Sozialpädagogin und eine speziell geschulte Ehrenamtliche begleiten die Termine.

Für die Begleitung dieser Umgänge sucht der Kinderschutzbund aktuell wieder Menschen, die Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit haben. Seit 1999 finden Umgangsbegleitungen in den Kinderhäusern Blauer Elefant in Bargteheide und Bad Oldesloe statt, seit 2001 in Ahrensburg und seit 2009 auch in Glinde. „Die Aufgabe der Betreuer ist es, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen und ihnen in den Umgangskontakten Sicherheit zu geben“, erklärt der Kinderschutzbund. Begleiteter Umgang umfasst in der Regel zehn Termine zu je drei Stunden, die alle 14 Tage stattfinden. Die Besuchskontakte finden meist am Freitagnachmittag oder am Sonnabend statt. Die Ausbildung wird am Dienstag, 10. November, von 17 bis 20 Uhr in Bargteheide starten und dann wöchentlich stattfinden. Über die Feiertage und den Jahreswechsel gibt es eine dreiwöchige Unterbrechung. Die Ausbildung endet am 2. Januar 2021. Unter anderem werden Grundlagen der Kommunikation, rechtliche Grundlagen und emotionale Sichtweisen rund um Trennung und Scheidung vermittelt.

Interessierte Ehrenamtler können sich bei Andrea Schulz oder Kerstin Kalischer unter der Telefonnummer (04532) 5170 des Kinderhauses Blauer Elefant in Bargteheide über die Ausbildung informieren. Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen können sich ebenso melden, wie Menschen, für die Deutsch eine Fremdsprache ist.