Die Öffnungszeiten im Bargteheider Maislabyrinth : Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen

von shz.de

26. September 2018, 15:54 Uhr

❏ 28. September: 19 bis 24 Uhr. Erwachsene 12 Euro, Kinder 10 Euro, in schaurig-schöner Verkleidung halber Preis.

Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.

❏ 29. September: 19 bis 24 Uhr. Erwachsene 12 Euro, Kinder 10 Euro. Erwachsene in Begleitung eines Kindes zahlen nur den Kinderpreis. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.

❏ 30. September: 14 bis 20 Uhr. Grusel für Kids, dazu Bühnenshow mit Zauberei und Humor, 15 und 17 Uhr. Erwachsene 9 Euro, Kinder 7 Euro. Kleine Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen.

❏ 2. Oktober: 19 bis 20 Uhr, Erwachsenen-Horror, 12 Euro.

Zur Veranstaltungseinrichtung gehören stets gepflegte sanitäre Räume für Damen/Herren.

Hunde sind an unseren Gruselnächten nicht gestattet.

Mehr Informationen unter

www.FB/MaislabyrinthHamburg.de und www.Maislabyrinthhamburg.de.