Ahrensburg : Kinder machen Theater:

Es gibt ein neues Theaterprojekt für Kinder, das im Marstall mit Kindern vom Kinderhuus am Reesenbüttel verwirklicht wird. Das erste Projekt „Lizar und die Taumpiraten“ ist sehr erfolgreich über die Bühne gegangen und hat Mut gemacht, ein weiteres Theaterstück zu inszenieren. Diesmal geht es um Mr. X, einen ganz gefährlichen Zauberer und Hypnotiseur, der in einer alten Villa in Ahrensburg sein Unwesen treibt.

„Mr. X und das goldene Pendel“ wird von 15 Kindern der 3./4. Klassen vom Hort am Reesenbüttel gespielt. Seit vier Monaten treffen sich die Kinder und ihre Erzieherinnen einmal wöchentlich mit dem Theaterteam des Marstalls, um die Szenen zu proben, Lieder einzustudieren und Tanzchoreographien zu erlernen. Die Proben sind für die Kinder Herausforderung und Spaß zugleich. Regie führt Angela Deininger-Schrader vom Jungen Theater Marstall. Das Textbuch schrieb Fritz Eickenscheidt. Für das Projekt wurden finanzielle Mittel vom Kulturzentrum Marstall bereitgestellt, um die Kinder- und Jugendarbeit in Ahrensburg zu fördern.

Emil, Hanno und Lizzi machen zum ersten Mal Ferien bei Tante Marie in ihrer großen alten Villa. Dabei spielen sie auf dem riesigen Dachboden, auf dem schon seit vielen Jahren niemand mehr gewesen ist. Auf dem Boden ist es nicht ganz geheuer, weil das Haus früher einem berühmten und berüchtigten Zauberer gehört hat, der Mr. X hieß. Trotzdem beschließen die Kinder, dort eine Nacht zu verbringen. Und in dieser Nacht passiert es. Dunkle Gestalten, die Mr. X geschickt hat, schleichen sich in den Speicher. Sie sind auf der Suche nach einem goldenen Pendel, das Mr. X gestohlen wurde. Das Pendel ist ihm unheimlich wichtig, denn damit kann er die totale Macht über Menschen erlangen. Aber das konnte Leoni, die von Mr. X entführt worden war, verhindern, indem sie flüchtete und das Pendel mitnahm. Auf ihrer Flucht hat sie es versteckt, und jetzt bittet sie Emil, Hanno und Lizzi, ihr zu helfen.









Aufführungstag: Mittwoch, 21. Juni, Marstall, Lübecker Straße 8, Ahrensburg. Um 10 Uhr findet eine Generalprobe für Schüler der Grundschule am Reesenbüttel statt. 17 Uhr ist Premiere, zu der Kinder von 5 - 11 Jahren mit ihren Eltern eingeladen sind. Eintrittskarten kosten fünf Euro für Erwachsene. Für die Kinder ist der Eintritt frei.

von Rolf Blase

erstellt am 19.Jun.2017 | 10:58 Uhr