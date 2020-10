Avatar_shz von shz.de

22. Oktober 2020, 11:12 Uhr

Wenn die Blätter tanzen… Das würden wir in beheizten Kirchenräumen eben nicht erleben, dass die Birkenblätter zur Musik von Klavier und Gitarre in der Luft tanzen. Ayumi Kitamura und Pastor Cord Denker sorgen für die richtige Stimmung. Und dann fällt der Blick auf Jesus, der eben am liebsten unter freiem Himmel seine Botschaft weitergab, eine Botschaft aufrichtiger Menschlichkeit. Die Ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel lädt Sonntag, 10 Uhr, ein zum plattdeutschen Open-Air Gottesdienst, An der Lottbek 22-26 in Ammersbek. „Kiek doch mal vörbi, avers treck di warm an!“, so Cord Denker. Die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sind zu beachten!