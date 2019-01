Bargteheide : Kerzen, Lieder, Zeiten der Stille

Auch ausländische Mitbürger sind herzlich willkommen.

22. Januar 2019, 10:14 Uhr

Bargteheide | Am Sonntag, 27. Januar, beginnt um 20 Uhr die ökumische Taizé-Andacht in der Ev. Kirche Bargteheide, Lindenstraße 2, mit vielen Kerzen, ruhigen Liedern aus Taizé und Zeiten der Stille. In dieser besonderen Atmosphäre kann man zur Ruhe kommen und für die kommende Woche Kraft schöpfen. Alle sind herzlich willkommen, bereits um 19.30 Uhr die verschiedenen Stimmen der Lieder einzuüben. Besonders freut sich das Kirchenteam über das Kommen auch ausländischer Mitbürger: „Wenn Sie haben, bringen Sie doch bitte eine Bibel in Ihrer Landessprache mit.“