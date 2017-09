Keine festen, aber vielleicht mehr mobile Blitzer

Im vierten Anlauf hat der Verkehrsausschuss eine Entscheidung getroffen: Der Kreis wird keine festen Blitzanlagen installieren, eventuell aber weitere mobile Anlagen anschaffen. Vorher soll die Verwaltung aber prüfen, ob und wo das angebracht wäre. Das wurde fast einstimmig beschlossen, nachdem der Antrag der Grünen für feste Blitzer abgelehnt worden war. Anlass für die Debatten war der Ostring, wo Anwohner der Eilshorst beklagt hatten, dass sich zu viele dort nicht an das Tempolimit von 60 km/h halten würden, so dass es gefährlich sei, auf den Ring abzubiegen. Dem stimmt Dirk Willhöft, Leiter des Fachbereichs Straßenverkehr, grundsätzlich zu: „Deshalb hatten wird dort ja schon das Tempo reduziert.“ Ein Unfallschwerpunkt sei der Ostring aber nicht, „sonst hätten wir längst handeln und baulich etwas ändern müssen“.

Unfallschwerpunkte gibt es in Stormarn keine, viele Kreispolitiker sind aber überzeugt, dass es Raser gibt. „Ich kenne keinen anderen Kreis, wo die Geschwindigkeit so wenig überwacht wird“, sagt Jürgen Weingärtner (SPD), „wir brauchen eine vernünftige mobile Überwachung.“ Zwar bekam die Verwaltung den Auftrag, Standorte für Blitzer zu definieren, das geschieht durch Polizei und Kreis aber ohnehin schon. „Und wir können nur Mittel zur Verfügung stellen, aber nicht über den Standort bestimmen“, so Ausschussvorsitzender Lukas Kilian (CDU).

von Rolf Blase

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:34 Uhr