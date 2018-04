AWSH-Kampagne : Kein Plastik mehr im Biomüll

Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) und 23 weitere Betriebe starten große Aufklärungsaktion.

Kompostierbare Plastiktüte? Von wegen. Auch die vermeintlich umweltfreundlichen, weil angeblich kompostierbaren, Plastiktüten enthalten einen Anteil Erdöl, der sich zwar zersetzt, aber nicht biologisch abgebaut wird. Die Folge: Die „kompostierbaren“ Tüten aus der Biotonne zerfallen in Microplastikteile „und können nicht aus dem Rohkompost gesiebt werden. Stattdessen landen sie auf Beeten und Äcken“, betonte Dennis Kissel von der AWSH.

Die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) macht mit ihrer Initiative den Anfang, in Schleswig-Holstein, Hamburg, Teilen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen die Kampagne #wirfürbio – gemeinsam gegen Plastik in der Biotonne, insgesamt 24 Abfallentsorgungsbetriebe nehmen an der Kampagne teil.

„In unserem Sortierprozess können nicht alle Störstoffe aus dem Bioabfall restlos entfernt werden. Deshalb landen immer wieder Plastiktüten in dem Material, aus dem wir Bioenergie und Qualitätskompost herstellen“, sagte Wolfran Gelpke, Geschäftsfühdrer der Bioabfallvergärungsanlage Trittau gestern bei der Vorstellung der Kampagne.

Es gibt Alternative: Entweder kommen die organischen Abfälle loser in die Biotonne, oder man nimmt Papiertüten, die, die zu 100 Prozent aus Papier bestehen oder die, die an den Recyclinghöfen angeboten werden. Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz, Aufsichtsratsvorsitzender der AWSH, betonte die gemeinsame Marschrichtung: „Es ist wichtig, dass alle an dieser Stelle mitwirken. Allein in der Anlage in Trittau müssen jährlich etwa fünf Millionen Plastiktüten aussortiert werden.“

Übrigens: Viele wissen nicht, dass auch die im Handel erhältlichen Bio-Müllbeutel „aus kompostierbarem Plastik“ nicht in die Biotonne sollen.

>Weitere Information gibt es unter www.wirfuerbio.de.