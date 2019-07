Kein Interesse in Oldesloe?

Vergaberecht sorgt dafür, dass der Weg zum Blumengießen und zurück rund 900 Kilometer lang ist

von Patrick Niemeier

01. Juli 2019, 12:45 Uhr

Bad Oldesloe | Passanten staunen in der Oldesloer Innenstadt in letzter Zeit oft nicht schlecht. Denn regelmäßig fährt der auffällige Transporter einer niederländischen Firma durch die Fußgängerzone der Kreisstadt und gießt die frisch aufgehängten Blumenampeln mit einer besonderen Vorrichtung. Das Fahrzeug mit Klever Kennzeichen gehört zum deutschen Ableger der niederländischen Firma „Flower and Shower“. Die 2001 gegründete Firma ist auf Blumen im öffentlichen Raum spezialisiert und jetzt auch für die Blumenampeln in der Oldesloer Innenstadt verantwortlich, die für mehr Farbe und zu einer sanften Erhöhung der Attraktivität und der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone beitragen sollen.

Das Unternehmen bietet einen „Full Service“ an. Bedeutet: Die Blumenampeln wurden nicht nur gestaltet und aufgehängt, sondern sie werden auch durch das Unternehmen gepflegt. Die Maßnahme ist eine Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden bei der wissenschaftlich begleiteten Umfrage „Vitale Innenstädte“ des Kölner Instituts für Handel (IFH).

Doch was für eine bessere Stimmung in der Stadt sorgen sollte, sorgt jetzt durchaus auch für Diskussion und Verstimmung. „Ich frage mich, wieso eine Firma aus Kleve nach Bad Oldesloe kommt und Blumenampeln aufhängt und dann auch noch für deren Pflege verantwortlich ist“, sagt nicht nur Björn Wahnfried (SPD), der diesen Vorgang kaum glauben konnte und daher beim Bürgermeister nachfragte, ob tatsächlich eine Firma aus Kleve für Blumen in seiner Heimatstadt verantwortlich sei. „Ich kann das nur bestätigen. Wir haben dieses Projekt ausgeschrieben und die Firma aus Kleve hat gewonnen. Dann können wir sie auch nicht ablehnen“, so Bürgermeister Jörg Lembke. „Es gab eine Ausschreibung und wir sind ans Vergaberecht gebunden“, führt der Verwaltungschef aus. Aus verschiedenen Richtungen hört man Kritik, weshalb nicht ein Oldesloer Blumenhändler oder zumindest eine Stormarner Gärtnerei beauftragt wurde.

Für die Klimabilanz sei die Anreise aus Klewe sicherlich nicht sehr wertvoll. „Die Firma hat die Ausschreibung gewonnen“, wiederholt Lembke. „Oldesloer Blumengeschäfte oder Gärtnereien hatten kein Interesse, wir hatten nicht mal eine Reaktion auf die Ausschreibung von hier. Natürlich wäre uns das viel lieber gewesen. Aber wie gesagt: Wir befinden uns im Vergaberecht und der Gewinner einer Ausschreibung hat ein Anrecht auf den Zuschlag“, so Lembke.