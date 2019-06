Trittau : Kein Feuerwerk – Trittau steigt trotzdem auf

Mit einem 2:0-Sieg über den Lübecker SC II hat der TSV Trittau die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga perfekt gemacht.

von shz.de

10. Juni 2019, 18:25 Uhr

Trittau | Nach zwei Jahren hat der TSV Trittau die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga perfekt gemacht. In der Aufstiegsrunde der Vizemeister der Kreisklasse A setzten sich die Kicker von Coach Matthias Räck nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den SV Preußen Reinfeld II am Sonnabend nun auch gegen den Lübecker SC II mit 2:0 (1:0) durch.

Im finalen Aufstiegsspiel hätte den Trittauern bereits ein Unentschieden zum Sprung in die Kreisliga gereicht. Von Taktieren aber hielten die Gastgeber nichts und drängten von Beginn an auf die Entscheidung. Die Trittauer Offensivakteure aber fanden zunächst regelmäßig ihren Meister in LSC-Torwart Niclas Warsteit. Der Co-Trainer der A-Jugend des SV Eichede musste wegen Personalnot einspringen: „Ich habe seit zwei Jahren kein Spiel mehr gemacht und habe erst gestern Abend erfahren, dass ich spielen soll“, erklärte Warsteit, der in der 20. Minute das erste Mal machtlos war: Nach Vorarbeit von Darijo Kramer traf Max Johnsen zur TSV-Führung.

Trittau erspielte sich weitere Chancen, die aber ungenutzt blieben. Fast hätte sich die Abschlussschwäche der Gastgeber gerächt, als Lübecks Elyad Schahin an TSV-Keeper Bastian Schmechel scheiterte.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Trittau dominant, doch erst der eingewechselte Moritz Reinecke machte kurz vor Schluss mit dem 2:0 den Sack zu (83.). „Die Erleichterung ist jetzt groß, auch wenn unser Spiel eine Katastrophe war. Wir wollten eigentlich ein Feuerwerk abbrennen“, sagte TSV-Trainer Matthias Räck nach dem Abpfiff.