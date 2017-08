Ahrensburg : „Kein Brennpunkt!“

vergrößern 1 von 1 Foto: Nie 1 von 1

Sie hören Musik, sie trinken Alkohol und verbringen ihre Freizeit in der Ahrensburger Innenstadt: Jugendliche und junge Erwachsende haben den Vorplatz des CCA als Treffpunkt auserkoren und für sich dann „erobert“. Denn Passanten und Anwohner machen einen Bogen um die Jugendlichen. Immer wieder wird auch die Polizei gerufen. Mal geht es um Ladendiebstahl, mal um Ruhestörung, mal um die Verschmutzung des Platzes.

Jetzt kocht das Thema politisch hoch. Die CCA Leitung möchte einen Sicherheitsdienst engagieren, um zumindest das Gebäude selbst von Ruhestörern und Straftätern freizuhalten. Eigentlich sieht das CCA die Stadt Ahrensburg und das Ordnungsamt in der Pflicht, einzugreifen. Darauf weisen auch die Polizei und Teil der Lokalpolitik hin. Weggeworfener Müll und Ruhestörung könnten nicht ständig zu Einsätzen führen. Schwere Straftaten wurden – entgegen anders lautenden Gerüchten – im Bereich vor dem CCA jedoch nicht begangen. Es gab auch keine Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe, von denen gern in der Stadt erzählt wird.

„Wenn das CCA einen Sicherheitsdienst beschäftigen will, ist das deren Entscheidung. Vor dem CCA zu sitzen, Musik zu hören oder auch Alkohol zu trinken, ist aber auch in unserer Stadt keine Straftat“, sagt Bürgermeister Michael Sarach

„Das ist sicher mal laut und nicht schön, aber nicht strafbar", so der Verwaltungschef. „Wir haben das im Blick und haben nach den Vorwürfen nachvollzogen, ob es dort zu vielen Anzeigen kommt. Das ist nicht der Fall. Wenn es also wirklich Straftaten gibt, rufen wir dazu auf, diese auch zur Anzeige zu bringen. Das ist wichtig als Grundlage, um dort einzuschreiten. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass es sich nicht wie sozialer Brennpunkt darstellt", so Sarach.

Der Hinweis, dass Jugendliche lieber die Angebote von Vereinen oder dem Bruno Bröker Haus annehmen sollten, als sich auf der Straße zu treffen, seien zwar nett gemeint, aber „wir können niemanden zwingen, ein Angebot anzunehmen, dass ihn oder sie nicht interessiert. Die Jugendlichen wurden darauf angesprochen und haben zum Teil klar artikuliert, dass sie nicht ins Bruno Bröker Haus wollen“, so der Verwaltungschef weiter.

„Das Thema wird aus meiner Sicht politisch etwas größer gemacht, als es ist. Was nicht heißt, dass sich Passanten und Anwohner nicht belästigt fühlen können und es dort keine Probleme gibt“, so Sarach. Er sei immer ein großer Freund eines städtischen Ordnungsdienstes gewesen. „Das kenne ich aus Schwerin und aus anderen Städten, aber man wollte das in der Vergangenheit nicht“, fügt er an. „Jetzt eine Person damit zu beauftragen oder jemanden, der das nebenbei erledigt, wäre eine Alibimaßnahme, die auch gar nichts ändern würde. Ich bin nicht dafür, dass man etwas macht, nur um den Eindruck zu vermitteln, dass man etwas macht. Bisher sind keine guten Vorschläge auf dem Tisch. Das müsste gut geschultes Personal sein, das richtig was kosten würde. Das kann niemand, der bei uns schon arbeitet in dieser Form gewährleisten“, stellt er klar.



