Ammersbek / Reinfeld : Keimzelle für Waldschutz

Wald-AG des Nabu Ammersbek hat sich der Reinfelder Bürgerinitiative ViVaWald angeschlossen.

von shz.de

01. Mai 2018, 09:34 Uhr

Passend zum Tag des Baumes 2018 hat sich die erste Keimzelle einer schleswig-holstein-weiten Waldschutz-Initiative gebildet: Die Wald-AG des Nabu Ammersbek hat sich der seit fünf Jahren bestehenden Bürgerinitiative ViVaWald in Reinfeld angeschlossen. Beide Initiativen sind bereits Mitglied in der deutschlandweiten Bürger-Initiative Waldschutz, die einen ökologisch nachhaltigen Umgang mit den öffentlichen Wäldern fordert.

Die Vorgehensweise im Umgang mit wertvollen Altbaumbeständen und eine immer intensivere industrielle Holznutzung der öffentlichen Wälder mit Hightech verdeutlichen den wirtschaftlichen Druck von Seiten der Regierung auf die staatlichen Forstbetriebe und bleiben nicht folgenlos für Ökologie und Artenvielfalt. Die Naturwald-Akademie veröffentlichte am Tag des Baums eine detaillierte Studie, die belegt, dass fast 90 Prozent der Waldfläche in Deutschland in einem ökologisch schlechten Zustand ist.

In den von den Landesforsten bewirtschafteten Wäldern Reinfelds zeigt sich dies laut der Waldschutzinitiative nicht nur an der zunehmenden Seltenheit alter Bäume im Wald, sondern auch am Ausbau von Waldwegen zu breiten Forststraßen mit hochverdichteter Schotteroberfläche. In Ammersbek gilt die Sorge den ältesten Bäumen der Gemeinde: Rund dreihundertjährige Knickeichen, die aus Sicht der Initiative zunehmend durch Aufforstung bedrängt und beschattet werden und dadurch in einigen Jahren der Forstwirtschaft zum Opfer fallen könnten. Solchen Umgang mit dem Wald der Bürger wollen diese nicht länger hinnehmen. Deshalb sollen sich unter dem Dach von ViVaWald, weitere Gruppen zusammenschließen, die sich um die öffentlichen Wälder Stormarns und angrenzender Landeskreise sorgen.