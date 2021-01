Frage des Tages : Kaufen Sie im Shutdown verstärkt online oder lokal mit „Click & Collect“

Der lokale Handel ist von den Shut-Down-Bedingungen hart getroffen worden. Bleiben die Kunden solidarisch?

Avatar_shz von Patrick Niemeier

21. Januar 2021, 14:29 Uhr

Bad Oldesloe | Der lokale Einzelhandel kämpft mit den Shutdown-Bedingungen. So manche Geschäfte haben Click&Colleckt-Systeme entwickelt oder Lieferdienste. Andere haben ihre Sortimente angepasst, was aber nicht immer leicht ist, wie die Diskussion rund um Pareibo in Bad Oldesloe zeigte.

Gleichzeitig jubeln Online-Käufhäuser und -Plattformen über steigende Umsätze.

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Kaufen Sie seit dem Shutdown mehr online? Ja, denn da bekomme ich alles, was ich brauche. Nein, ich versuche den lokalen Handel zu unterstützen. Nein, ich warte mit Anschaffungen bis der lokale Handel wieder öffnet. Ich habe schon vor dem Shutdown viel online gekauft, weil ich es lokal nicht bekomme. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.