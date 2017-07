Katholische Schule vor dem Aus?

Die Zukunft der katholischen Schulen in Lübeck und Mecklenburg ist aus Sicht des Niels-Stensen-Schulvereins (Schwerin) unsicher. Die Existenz der katholischen Schule in Ludwigslust sei bereits gefährdet, sagte der Vereinsvorsitzende Georg Diederich. Als Grund nannte Diederich die Entscheidung des Erzbistums Hamburg, sich nicht am erforderlichen Schulneubau zu beteiligen. Damit komme auch die Bernostiftung als Schulträger in Gefahr und somit auch die Schulen in Lübeck, Schwerin, Rostock und Lübeck. Wie der Direktor der Bernostiftung, Thomas Weßler, sagte, benötigt auch die katholische Grundschule in Lübeck einen dringend Neubau. Beide Schulneubauten würden zusammen rund 20 Millionen Euro kosten.

Das Erzbistum Hamburg befindet sich nach eigenen Angaben in einer prekären wirtschaftlichen Lage. Daher hätten sich die Gremien dagegen ausgesprochen, die Baukosten zu übernehmen oder zu bezuschussen. Das Erzbistum müsse in den nächsten Jahren deutlich sparen, da weniger Kirchenmitglieder und weniger Kirchensteuereinnahmen zu erwarten seien. „Dem gegenüber stehen eine große Zahl von Kirchen und kirchlichen Einrichtungen sowie steigende Personalkosten und erhebliche Pensionsverpflichtungen für die katholischen Schulen.“

Weßler sagte, auf die Bernostiftung komme nun die Aufgabe zu, die Neubaukosten allein zu tragen, aber . „20 Millionen Euro sind nicht vorhanden“. Die Stiftung habe für die Bauvorhaben ohnehin Kredite aufnehmen wollen. Dazu brauche sie aber die Zustimmung des Erzbistums als Aufsichtsbehörde. Darüber solle in der kommenden Woche in einer Stiftungsratssitzung beraten werden.

>73 Jahre nach Schließung war 2011 eine katholische Schule in Lübeck gegründet worden. Die Johannes-Prassek-Schule ist auf dem Schulhof der Luther-Schule in der Moislinger Allee in Containern beheimatet. Insgesamt sind an den vier Schulstandorten der Bernostiftung 1714 Schüler angemeldet.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 06.Jul.2017 | 17:06 Uhr