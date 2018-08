Karts und Mini-Bikes am Travering

Eines der großen Ziele des AMC Stormarn ist es, die traditionsreiche Strecke am Travering an der Sehmsdorfer Straße in Bad Oldesloe nur als Verkehrsübungsplatz, sondern auch wieder als Rennstrecke in das Bewusstsein der Mitbürger zu hieven. An diesem Wochenende lockten gleich mehrere Rennen die Besucher an. Während am Sonnabend Jugend-Kartfahrer und Minibiker ihre Runden drehten , fanden am Sonntag gleich zwei Läufe des ADAC Superkartslaloms statt (Foto).