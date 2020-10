Reinfeld : Karpfenstadt im neuen Licht

Fotowettbewerb der Initiative „Pro Reinfeld“ war ein voller Erfolg.

Frauke Schlüter

04. Oktober 2020, 12:31 Uhr

„So viel Arbeit der Fotowettbewerb auch gemacht hat, es hat uns unheimlich viel Freude bereitet“, zieht Ina Lochte von der Initiative „Pro Reinfeld“ Bilanz. Die Initiative hatte einen Wettbewerb um das schönste Foto rund um den Messingschläger Teich ausgerufen. Plötzlich so viele Menschen mit Kameras oder hochgehaltenen Handys durch die Landschaft spazieren zu sehen, sei einfach großartig gewesen. Und jeder habe einen ganz anderen Blick auf die Natur rund um den kleinen Teich gehabt. Sogar Pilger hätten mitgemacht. Denn die Via Baltica führt direkt am Gewässer vorbei. „Alle, sowohl Pro Reinfeld als auch sämtliche Teilnehmer waren mit Feuereifer dabei. Und alle sind sich einig, dass wir das so oder so ähnlich wiederholen werden“, so Lochte. Man tüftele bereits an weiteren Ideen.

Alle Preisträger waren glücklich über ihre Gewinne. Aber auch diejenigen, die keinen der Hauptpreise gewonnen haben, haben sich über ihre kleine Aufmerksamkeit – ihr Foto in einem Rahmen – gefreut. Sowieso seien eigentlich alle Gewinner. Jedem habe es Spaß gemacht, viele hätten eine für sie neue Seite von Reinfeld kennengelernt. „Etliche Teilnehmer kannten die Dröhnhorst und den Messingschläger Teich vorher gar nicht und waren ganz überrascht, dass wir hier in Reinfeld so ein schönes Naherholungsgebiet haben“, so die Reinfelderin. Alle Teilnehmer waren sich am Schluss einig: Die Dröhnhorst und der Teich müssen so erhalten bleiben und nicht bebaut werden. Lochte: „Insofern hat Pro Reinfeld das Ziel, die Natur in der Dröhnhorst zu bewahren, sicherlich wieder ein Stück weitergebracht.“