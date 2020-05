Reinfeld/Holstein : Karpfenfest und Kulturnacht werden verschoben

Kulturnacht soll 2021 stattfinden, Karpfenfest kann vielleicht noch Mitte September nachgeholt werden.

25. Mai 2020, 13:29 Uhr

Reinfeld | Die Reinfelder Kulturnacht kann leider nicht wie vorgesehen am 13. Juni stattfinden. Das bedauern sicher nicht nur die Gäste Reinfelds, sondern auch die vielen Mitveranstalter, die diesen Termin meist schon seit mehr als zehn Jahren fest im Terminkalender vermerkt haben. Aber die derzeitig gültigen Corona-Verordnungen lassen das Fest nicht zu. Die Stadtverwaltung und der Handelsverein Reinfeld halten diese Regelung für nötig und richtig und freuen sich nun darauf, im kommenden Jahr eine umso schönere Kulturnacht miteinander feiern zu können. Ein genauer Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Auch das Karpfenfest kann aus diesem Grund nicht wie geplant am letzten August-Wochenende stattfinden. Der Veranstalter hofft darauf, das Fest nach Möglichkeit zwei Wochen später in Reinfeld anzubieten. Gelingt dies, wird das Karpfenfest auch in diesem Jahr zu den Highlights in Reinfeld zählen. Leider kann das Freibad am Herrenteich nicht wie gewohnt öffnen. Anlässlich der Corona-Pandemie und aufgrund der aktuellen Bestimmungen der Landesregierung muss die Badeanstalt vorerst geschlossen bleiben.

Falls eine Lockerung der Bestimmungen für die Freibäder durch die Landesregierung getroffen wird, werden die Öffnungszeiten zeitnah mitgeteilt.