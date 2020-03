Bargteheide : „Karneval der Tiere“ im Stadthaus

Ein besonderes Konzert mit dem „Musischen Forum“ und den „Bargteheider Stadtmusikanten“.

09. März 2020, 13:46 Uhr

Das „Musische Forum“ und die „Bargteheider Stadtmusikanten“ laden Donnerstag, 22. März, 16 Uhr, zum besonderen Konzert ins Stadthaus, Am Markt 4, ein. Der „Karneval der Tiere“ richtet sich an kleine Zuhörer (ab 3 Jahre), Eltern, Großeltern. Unter der bewährten Leitung von Natalie Morrison erklingt eine Bearbeitung der Komposition für kleines Ensemble. Märchenhafte Zeichnungen illustrieren die Szenen und Texte erzählen die Geschichte zur Musik. Der königliche Marsch der Löwen stellt den Einzug der Tiere in eine Arena dar, Hühner und Hähne zetern miteinander, schnelle Wildesel rennen durch die Steppe, gemächlich kommt die Schildkröte daher, Kängurus hüpfen herum, der Elefant versucht zu tanzen, Fische im Aquarium lassen Luftblasen aufsteigen und und und. Zum Schlussreigen im großen Finale treten fast alle Tiere noch einmal gemeinsam auf.

>Mitwirkende der märchenhaften Aufführung in Bargteheide sind: Natalie Morrison (Klavier), Tomasz Lukasiewitz (Violine), Cem Cetinkaya (Cello), Kerstin Garthe (Querflöte), Ortrud Kuteifan (Vorleserin) und KatarzynaStudzinska-Sabbagh (Illustrationen).



Eintritt: Kinder zahlen 5 Euro, Erwachsene 10 Euro. Kartenvorverkauf: Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25, (04532) 1749,

Tickets auch an der Konzertkasse.