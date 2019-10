Karikatur live!

Cartoons von Hauck & Bauer live zu erleben im Oldesloer Kub

25. Oktober 2019, 14:01 Uhr

Bad Oldesloe | Die Cartoons von Hauck & Bauer kennt man aus der FAZ, der Titanic oder auch von Spiegel Online. In ihrer Live-Cartoon-Show werfen Hauck & Bauer ihre beliebten Comic Strips an die Wand und vertonen sie mit verteilten Rollen. Das kann man miterleben am Freitag, 1. November, um 20 Uhr im Oldesloer Kub.

Elias Hauck zeichnet und Dominik Bauer schreibt die Texte für ihre Comics und Karikaturen. Ihre Witze kratzten häufig an der Grenze der „political correctness“. Bekannt wurden sie mit ihrem seit 2003 wöchentlich erscheinenden Comicstrip in der in der FAZ am Sonntag. Im Jahr 2010 erhielt das Duo für seine Zeichnung den Deutschen Karikaturenpreis in Silber.

Hauck & Bauer geben Antworten auf längst fällige Fragen, die noch niemand gestellt hat: Wie unterstützt man die Kinder, wenn sie YouTuber werden wollen? Was ist laktosefreie Butter? Und warum will man doch lieber Deutschland als eine Alternative?

Bei ihren Cartoon-Shows werfen Hauck & Bauer ihre Zeichnungen an die Wand und vertonen sie live mit verteilten Rollen. Erstmals hört man die Figuren so, wie ihre Schöpfer sie im Ohr hatten. Und das macht alles noch schlimmer beziehungsweise noch schöner. Auf die Frage, was einen guten Cartoon ausmacht, antwortet Dominik Bauer: „Man sollte darüber lachen oder sich erschrecken. Oder der Betrachter sollte sich eine Frage stellen, die er sich vorher noch nie gestellt hat. Es geht darum, Erwartungen zu unterlaufen.“ Und so ist es auch bei dem Programm „Ist das noch Entspannung oder schon Langweile“ im Kub, wie das Bild veranschaulicht.





>Karten (Vorverkauf 18,50) online und in der Stadtinfo in Bad Oldesloe, Ticketbestellung: (04531) 504-199 oder www.kub-badoldesloe.de. Abendkasse: 20,50 Euro.