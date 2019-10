Fussball-Oberliga : Kantersieg nach kurzer Zitterphase

SV Eichede schießt sich bei 7:1 (3:0) gegen Frisia Risum-Lindholm nach zuvor zwei Niederlagen den Frust von der Seele.

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2019, 16:42 Uhr

Eichede | Der SV Eichede hat den kurzen Negativtrend gestoppt und nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Oberliga gefeiert. Mit einem 7:1 (3:0)-Kantersieg gegen Frisia Risum-Lindholm wahrten die Stormarner dank der gleichzeitigen Niederlage des Oldenburger SV gegen Weiche Flensburg II (0:2) ihre Minimalchance auf die Qualifikation zum Hallenmasters im Januar in Kiel.

„Wir müssen das Spiel richtig einordnen: Frisia ist ersatzgeschwächt angetreten, daher werden wir die Höhe des Sieges nicht überbewerten“, sagte SVE-Coach Denny Skwierczynski: „Trotzdem ist so ein Sieg nach den Niederlagen zuletzt ein gutes Gefühl.“

Die Gastgeber hatten von Beginn an aufs Tempo gedrückt. Eichede versuchte, gewohnt spielerisch nach vorn zu kommen, hatte aber auch Alternativen im Angebot: So versuchte Gerrit Schubring aus der Innenverteidigung die Spieleröffnung teilweise durch lange Bälle, um die schnellen Offensivspieler der Stormarner in Szene zu setzen.

Christian Peters hatte die erste Möglichkeit, doch sein Versuch, einen Heber von Niko Hasselbusch im Strafraum anzunehmen, misslang, so dass Frisia-Keeper Nicolaisen zugreifen konnte (5.). Die erste Torchance der Gäste konnte SVE-Schlussmann Marcel Gevert vereiteln, als er einen Aufsetzer von Lennart Lorenz im Nachfassen hatte (8.).

Wenig später belohnte sich der SVE für seinen bis dahin starken Auftritt. Schubrings langer Ball in die zentrale Schnittstelle der Frisia-Abwehr brachte Peters ins Laufduell mit der gegnerischen Innenverteidigung. Der Eicheder behauptete sich und schloss aus 15 Metern zum 1:0 ab (13.). Und die Stormarner legten nach: Stöver traf aus 15 Metern ins lange Eck zum 2:0 (24.), ehe er nach einem Rathjen-Solo über links bedient wurde und zum 3:0 vollendete (27.).

Von den Nordfriesen folgte keine Reaktion. Frisia spielte so harmlos weiter wie zuvor, auch nach dem Seitenwechsel blieb Eichede zunächst am Drücker. Peters scheiterte aus spitzem Winkel an Nicolaisen (51.). Es folgte die Szene, die die Kräfteverhältnisse der Partie kurzzeitig umkehrte: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld entledigte sich Frisias Jannik Drews seines Schattenmannes Hendrik Ostermann und zog davon, um zum 1:3 zu vollenden (54.). Es war ein Wirkungstreffer. Frisia wachte kurzzeitig auf, während bei den Stormarnern Verunsicherung zu spüren war. Die Gäste standen kurz vor dem Anschlusstreffer, als Jannik Fust den Ball am herausstürmenden Gevert vorbeilegte, Lars Newrzella aber kurz vor der Linie klären konnte (57.).

Die „Bravehearts“ berappelten sich erst, als auch sie wieder offensiv in Erscheinung traten und wenig später das 4:1 durch Peters folgen ließen (70.). Dagli (73.), Tom Wittig (79.) und Tim Kathmann (81.) legten nach.

Statistik

SV Eichede – Frisia Lindholm 7:1 (3:0)

SV Eichede: Gevert – Newrzella, Schubring, Ostermann – Zaske, Rathjen – Hasselbusch, Stöver (71. Wittig), Steinfeldt – Peters (71. Brügmann), Dagli (81. Kathmann).

SV Frisia Risum-Lindholm: Nicolaisen – Sönnichsen, Heider, Nissen, L. Böckenholt (60. R. Böckenholt) – Lehtovuori, Klemmer – Drews (65. Bruhn), Fust, Lorenz – Petersen (54. Zuth).

SR: Kohn (Husumer SV). – Zuschauer: 155.

Tore: 1:0 Peters (13.), 2:0 Stöver (24.), 3:0 Stöver (27.), 3:1 Drews (54.), 4:1 Peters (70.), 5:1 Dagli (73.), 6:1 Wittig (79.), 7:1 Kathmann (81.).