Bad Oldesloe : Kampf gegen häusliche Gewalt

Das landesweite Projekt „Opferschutz – Vertrauliche Spurensicherung“ soll auch in Stormarn bekannt werden.

Bad Oldesloe | Dr. Daniela Fröb und ihre junge Kollegin Antonia Fitzek sind zwei engagierte Ärztinnen am Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, und sie haben sich einer Mission verschrieben: Die Medizinerinnen helfen Opfern sexualisierter Gewalt, indem sie Spuren sichern. Das bedeutet, dass sie – zumeist weibliche – Körper von Kopf bis Fuß auf Spuren von Gewalteinwirkungen untersuchen und diese Spuren akribisch dokumentieren. Denn nur auf diese Weise können von sexualisierter Gewalt betroffene Opfer später auch vor Gericht nachweisen, dass sie misshandelt wurden.

Dr. Daniela Fröb und Antonia Fitzek arbeiten als Gerichtsmedizinerinnen für das landesweite Projekt mit dem etwas sperrigen Titel „Vertrauliche Spurensicherung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt“ und leisten damit wertvolle Hilfe für Opfer, die nicht gleich zur Polizei gehen, sondern sich zunächst einmal von einem Arzt untersuchen lassen wollen, um die Spuren der erlittenen Gewalt für ein späteres Strafverfahren sichern zu lassen.

Während in Hamburg auf diese Weise rund 2000 „Fälle“ pro Jahr dokumentiert werden, waren es in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr nur 736 Personen, darunter 400 Kinder. „In Stormarn hinken wir da noch weit hinter her“, sagt Gisela Bojer vom KIK-Netzwerk gegen häusliche Gewalt. Das mag auch daran liegen, dass es in Stormarn mit dem St. Adolf-Stift in Reinbek nur ein Krankenhaus gibt, das als Partnerklinik des Projektes den Opfern von häuslicher und sexualisierter Gewalt rund um die Uhr vertrauliche und kostenlose Hilfe anbietet. Die dortigen Fachärzte stehen für die ärztliche Spurensicherung und Befunddokumentation zur Verfügung, nachdem sie von den Rechtsmedizinern des UKE Hamburg entsprechend geschult wurden. Außerdem bekommen alle acht landesweit kooperierenden Krankenhäuser und Ärzte geeignete Untersuchungsmaterialien kostenlos zur Verfügung gestellt.

„Neben einer gründlichen Untersuchung und fotografischen Beweissicherung müssen auch DNA-Spuren gesichert und Blut- sowie Urinproben genommen werden. Es könnten schließlich auch Drogen oder KO-Tropfen mit im Spiel gewesen sein“, sagt Dr. Daniela Fröb, die neben ihrer Arbeit für das Projekt auch ihr „Alltagsgeschäft“ als Fachärztin für Rechtsmedizin mit Leichenschauen und -sektionen bewältigen muss. Ganz wichtig ist es der 35-Jährigen, durch ihre Arbeit das Selbstbestimmungsrecht der Opfer zu stärken, die meist traumatisiert zu ihr kommen und weder ein noch aus wissen. Die von ihr und ihren Kollegen gesicherten Spuren werden für immerhin 20 Jahre pseudonymisiert aufbewahrt, denn erst dann verjährt der Straftatbestand einer Vergewaltigung.

„Die Untersuchungen sollten zeitnah bis maximal 72 Stunden nach der Gewalttat erfolgen. Eine Befunddokumentation äußerer Verletzungen ist nur solange sinnvoll, wie die Verletzungen auch sichtbar sind“, sagt Antonia Fitzek. Die 28-jährige Assistenzärztin findet ihre Arbeit trotz aller Belastungen „extrem vielseitig und spannend“.

Seit Projektbeginn vor drei Jahren wurden im Reinbeker Krankenhaus erst zwei erwachsene Opfer untersucht, doch der Bedarf dürfte sehr viel höher sein. „Wir wollen das Projekt deshalb bekannter machen, denn die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt ist immer noch sehr hoch“, betont Gisela Bojer. Betroffene, die Hilfe suchen, können sicher sein, dass ihnen nicht nur vertraulich und ohne polizeiliche Anzeige, sondern auch kostenlos geholfen wird. Neben der Anlaufstelle im Krankenhaus in Reinbek finden Opfer auch Hilfe im Institut für Rechtsmedizin am UKE in Hamburg, Tel. 040-741052127. Es werden aber auch noch weitere Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte gesucht, die bei dem wichtigen Projekt mitarbeiten wollen. „Leider hat die Asklepios-Klinik in Bad Oldesloe unsere Anfrage abgewiesen“, bedauert Dr. Daniela Fröb.