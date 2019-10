Eltern in Trittau : Kampf für feste Grundschulzeiten – Eine Erfolgsgeschichte

Trotz immensen Gegenwinds, erfuht der „Verein feste Grundschulzeiten“ seit Anfang der 90er Jahre rasanten Zuwachs.

21. Oktober 2019, 12:56 Uhr

Trittau | Als Ute Agatz Anfang der 1990er Jahre wieder arbeiten wollte, fand sie keine Betreuung für ihre Tochter nach Schulschluss. „Damals begann die Schule mal um acht, mal um 10 Uhr und endete ebenso unregelmäßig“, beschreibt sie die damalige Situation.

Fast unmöglich: Wiedereinstieg ins Berufsleben

Sehr schwierig, damals vorwiegend für Mütter, wieder zu arbeiten. Da auch andere Eltern dieses Problem hatten, sammelte man Unterschriften, wendete sich an den Schulverband – und erntete Ablehnung.

Der Kampf für feste Grundschulzeiten

„So was brauchen wir nicht“, bekam Agatz zu hören und wurde auch persönlich als „Rabenmutter“ von Mitbürgern beschimpft. Die Eltern schlossen sich zusammen, und so es kam 1994 zur Gründung des „Vereins feste Grundschulzeiten“, der fortan die Betreuung unter heute undenkbaren Bedingungen organisierte.

Verein organisiert Betreuung und wächst rasant

„Wir hatten zunächst fünf Kinder, die in einem Nebenraum im Sportlerheim betreut wurden. Schon nach der ersten Woche waren elf Kinder angemeldet und wir konnten eine zweite Betreuerin einstellen“, erinnert sich Agatz.

Und dieses rasante Wachstum setzte sich über die nächsten Jahre fort. Waren einerseits noch viele Politiker und Mitbürger sehr skeptisch, freute sich Agatz auf der anderen Seite über zahlreiche Unterstützer wie den damaligen Vorsitzenden des Schulverbands, Bernd Geisler, den damaligen Wirt des Sportlertreffs, Heinz Sievers, der Raiffeisenbank, die durch einen Kredit schließlich 1996 die Aufstellung von insgesamt fünf blauen Containern ermöglichte, denn wieder einmal war zu wenig Platz.

Wir betreuten inzwischen auch in Räumen der Grundschule, mussten dauernd Möbel rücken, hatten keinen Stauraum. Ute Agatz

Der Schulverband finanzierte drei, der Verein zwei Container, in denen nun 50 Kinder betreut wurden. Viele Geschäftsleute halfen durch Spenden, die Ausstattung mit Büchern, Spielzeug und Kassetten zu ergänzen. Der damalige Grundschulleiter, Arno Hinrichs, unterstützte unbürokratisch durch Bastelmaterial, Kopien und Nutzung des Schultelefons, denn ein eigenes Büro gab es nicht.

Erste Anerkennung vom Land

1997 gab es zum ersten Mal einen Personalkostenzuschuss des Landes, das sei eine große Anerkennung gewesen, so Agatz. Und wieder war zu wenig Platz, ein eigenes Haus wurde gesucht und nicht gefunden.

Das erste Blaue Haus wurde für 550.000 D-Mark vom Schulverband gebaut. Die Namensgebung erfolgte durch Architekt Gernot Zink in Anlehnung an die blauen Container. „Ein Haus für Kinder“ war sein Ziel, über das er in vielen Stunden mit der damaligen Leiterin, Frauke Hansen, und Vorgängerin Jutta Nienhaus diskutierte, bis das erste Blaue Haus mit Grasdach entstand und Platz für 65 Kinder bot. Schon sechs Jahre später musste erweitert werden. Nun fanden 96 Kinder Platz und es wurde von 7 bis 17 Uhr Betreuungszeit angeboten.

2009 übernahm der Schulverband komplett die Organisation und Betreuung des Hauses, der Verein wurde aufgelöst. Das änderte auch viele Vorschriften, plötzlich durfte kein Essen mehr ausgegeben werden. Dieses Problem wurde dann durch den Bau der Mensa gelöst.

Weil es erneut zu eng wurde, plante man den Neubau eines zweiten Hauses. Darüber gab es viele Diskussionen im Schulverband, denn Gemeinden mit eigenen Schulen und Betreuungseinrichtungen wollten es nicht mitfinanzieren. Die Lösung: Der Haushalt für das Neue Haus wurde ausgekoppelt, Gemeinde und Schulverband kooperierten, die Gemeinde Trittau stellte insgesamt 1,7 Millionen Euro für den Neubau zur Verfügung. Die Innenausstattung übernahm der Schulverband, der die Immobilie von der Gemeinde mietete. 2017 war es endlich soweit. Das Blaue Haus 2 wurde eingeweiht. Heutzutage werden 255 Grundschulkinder von 19 Betreuern versorgt. Die zwischenzeitliche Aufnahme von Fünft- und Sechstklässlern wurde aus Kapazitätsgründen wieder aufgegeben. Ute Agatz erinnert sich gerne an die tolle Gemeinschaft im Verein zurück: „Wir waren fünf Personen im Vorstand, haben alle zwei Wochen getagt und es kam immer Unterstützung von irgendwo her. Beim Innenausbau der ersten Container haben viele Ehrenamtliche geholfen. 15 Personen waren kontinuierlich über Jahre dabei. Je größer das Projekt wurde, je mehr ging das Familiäre verloren. Wir wurden halt mehr als Dienstleister gesehen.“

Drei Mal wurde das Engagement mit Preisen gewürdigt: 2004 gab es einen Bürgerpreis des Abendblattes, 2005 und 2007 gab es von der Bürgerstiftung Ahrensburg Geldpreise.



>Freitag, 25. Oktober, wird im Blauen Haus 2 mit geladenen Gästen das 25-jährige Bestehen der Schulkinderbetreuung gefeiert. Grußworte sprechen die jetzige Vorsitzende des Schulverbands, Ulrike Lorenzen, Bürgermeister Oliver Mesch und Ute Agatz. Dann soll mit allen, die am Gelingen beteiligt waren, bei Sekt und einem Imbiss gefeiert werden. Ute Agatz träumt schon wieder weiter in die Zukunft: „Vielleicht gibt es ein drittes Blaues Haus oder sogar die Gebundene Ganztagsschule?“