Kampagne wird in Gewerbeverein überführt

Ursprünglich war es eine Marketingaktion: Einkaufen in Bad Oldesloe – Fähnchen, rote Papiertüten und bepflanzte Blumentaschen, initiiert der Agentur prodibra von Angela Dittmer und Nicole Brandstetter. Aus dieser Kampagne soll jetzt ein neuer Gewerbeverein hervorgehen. Die Gründungsversammlung wird am Donnerstag, 13. Juli, um 19 Uhr im Restaurant „Zum Kamin“ stattfinden.

„Jetzt ist es an uns, den Unternehmern, dass wir aus dem Knick kommen und unsere Interessen noch stärker als bisher einbringen. Wir müssen versuchen, miteinander stark zu sein. Nur wenn wir eine positive Stimmung in der Stadt haben, können wir auch Erfolg in unserer Stadt haben. Und dafür müssen wir neue Schritte gehen“, fordert Holger Mahlke seine Kollegen zum Mitmachen auf. Und Frank Schmüser ergänzt: „Wir glauben an eine Zusammenkunft mit überschaubarer Struktur. Wir brauchen Wendigkeit und Schnelligkeit, um auch künftig die Projekte weiterführen zu können und um den Weg, den Nicole Brandstetter und Angela Dittmar vorgezeichnet haben, weiter zu gehen. Das geht nur in einer Gemeinschaft und deswegen wollen wir die erste Wirtschaftsvereinigung von Bad Oldesloe für alle Unternehmer gründen.“ Einen ersten Satzungsentwurf gibt es bereits.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:47 Uhr