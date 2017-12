Ahrensburg : Kabelbrand: Feueralarm im Altenheim

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ein Schmorbrand an einem Wäschetrockner im Keller eines Altenheimes am Fasanenweg in Ahrensburg hat am späten Sonntagabend einen größeren Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Angestellte des Altenheims hatten gegen 21 Uhr Brandgeruch festgestellt. Kurz darauf löste die Brandmeldeanlage aus. Feuerwehrleute trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Unter Atemschutz gingen sie zur Erkundung vor, hatten schnell die Ursache entdeckt. An einem Wäschetrockner war vermutlich nach technischem Defekt ein Kabel angeschmort. Offene Flammen gab es nicht. Vorsichtshalber hatte die Leitstelle in Bad Oldesloe ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatzort geschickt. Sie brauchten aber nicht einzugreifen. Verletzte gab es nicht.

>Im Einsatz waren: Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg, Löschgruppe Hagen, Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und SEG Transport Stormarn.