Kreis Herzogtum-Lauenburg : K47: 26-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Ratzeburg | Bei einem Verkehrsunfall in Grinau (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ist am frühen Dienstagmorgen ein 26-Jähriger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in seinem VW Passat auf der K47 von Grinau kommend in Richtung Groß Schenkenberg, als er kurz hinter dem Ortsausgang Grinau in einer leichten Rechtskurve, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 01.Aug.2017 | 10:29 Uhr