JVA-Insassen protestieren

Acht Gefangene der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck haben am Sonntagnachmittag den Einschluss verweigert. Sie blieben auf dem Freistundenhof und forderten ein Gespräch mit der Anstaltsleitung. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an.

Gegen 15.40 Uhr war die Regionalleitstelle der Polizei in Lübeck vom Sicherheitsdienst der JVA darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass acht Gefangene der JVA Lauerhof den Einschluss verweigerten. Die JVA zog ihre Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich ab. Die Polizei schickte 15 Funkwagen, zum Teil auch aus dem Bereich Stormarn – in den Marliring. Noch bevor alle Polizeikräfte im Gefängnis eintrafen, gaben die Gefangenen gegen 16.15 Uhr ihr Vorhaben auf und ließen sich einzeln in ihre Zellen zurück führen.

Die beteiligten Gefangenen sitzen hier wegen unterschiedlicher Delikte von Diebstählen in besonders schweren Fällen, Geldfälschung, gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung, erpresserischem Menschenraub bis hin zu Mord ein von 17 Monaten bis hin zu neun Jahren und sechs Monaten.

„Gegen alle beteiligten Gefangenen wurde Strafanzeige erstattet“, sagte der stellvertretende JVA–Leiter Jens Franke am Abend.

Bereits vor einem Jahr hatte es eine zweistündige Protestaktion von Gefangenen der JVA Lübeck gegeben, als Protest, als es aus Personalnot keinen „Aufschluss“ der Zellen gab. Ein am Sonntagnachmittag aufgrund eines technischen Defekts in der Krankenstation der JVA ausgebrochener Schwelbrand steht indes mit dem verweigerten Einschluss in keinem Zusammenhang.

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 07.Aug.2017 | 13:15 Uhr