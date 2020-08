Hammoor : Jungpiloten im Aufwind

Der Verein Aero-Club Bad Oldesloe freut sich über stetigen Nachwuchs. Schnupperfliegen findet am Wochenende statt.

Avatar_shz von Susanne Link

18. August 2020, 14:16 Uhr

Auf einem freien Feld, versteckt zwischen Bäumen, am Knick des Schotterweges lehnt sich ein älterer Mann, den Hut ins Gesicht gezogen, in einem weißen Gartenstuhl zurück. „Das sieht schon gut aus, Theo“, sagt er und schaut auf den Jungen, der vor ihm auf dem Rasen sitzt. Theo hält einen Styropor-Flügel in der Hand, vor ihm steht ein Modellflugzeug aus dem bunte Kabel hängen.

„Seit zwei Jahren sind die Jugendzahlen am explodieren“, sagt Volker Stadler, Schatzmeister des Vereins „Aero-Club Bad Oldesloe v. 1949“. 16 Mitglieder zwischen zehn und 14 Jahren seien derzeit aktiv dabei. Und das bedeutet: Modellflugzeuge bauen, Physik und Technik lernen und sich „frei fliegen“.

Neulinge steuern zwar mit einer eigenen Fernbedienung das Flugzeug, der Lehrer kann das Modell aber jederzeit über eine andere Fernbedienung übernehmen. Das tut der Fluglehrer aber nur, wenn es brenzlig wird. Wer sich „frei fliegt“ darf ohne Kontrolle durch die Lüfte sausen.

Mit einem Ruck reißt der 13-jährige Liam Wulf den Klettverschluss seiner Sandalen auf und drückt diese danach wieder feinsäuberlich zurück. „Captain Volker“ hat den Gurt bereits umgeschnallt, jetzt klickt er nur noch die Fernbedienung in die vorgesehenen Karabinerhaken. Es kann losgehen.

Der Modellflieger Delta-Echo-Foxtrot-Uniform-November, kurz D-EFUN, rollt oder besser gesagt wackelt Richtung Startbahn. Kurz bevor das Modellflugzeug dort ankommt, hält es an. Ruder- und Klappenkontrolle. „Tobi, können wir auf die Bahn?“, ruft Stadler dem ersten Vorsitzenden zu, der sein Modellflugzeug bereits in der Luft hat. Tobias Lierke nickt. Die D-EFUN holpert auf die Start- und Landebahn, eine Schneise aus gemähtem Rasen. Dann wird der kleine weiß-rote Flieger schneller und schneller, nach nur wenigen Sekunden hebt er ab.

„Oh, ist ein bisschen windig“, sagt Liam, dessen Modellflieger durch die Luft taumelt. „Bisschen bockig“, stimmt ihm „Captain Volker“ zu. Während der Flieger des Jungpiloten durch die Lüfte wackelt, schießt das grün-weißen Segelflugmodell von Tobias Lierke daran vorbei und macht einen Looping. 200 Kilometer pro Stunde könne dieser unter besten Bedingungen schaffen.

„Darf ich dann mal versuchen zu landen?“, fragt Liam. Start- und Landungen seien anspruchsvoll, erklärt Stadler, der den Flieger seines Schützlings jetzt ganz genau im Blick hat. „Du bist weit hinten in den Bäumen“, weist er den 13-Jährigen an. Ein paar Sekunden später hat D–EFUN dann wieder Gras unter den Rädern.

„Das war große Klasse“, lobt „Captain Volker“. Der Schatzmeister engagiert sich gern in der Jugendarbeit. „Für mich ist das Modellfliegen immer die zweite Geige gewesen. Ich bin durchs Bauen dazu gekommen“, sagt er. Es gebe zwar immer gute, fertige Modelle, aber der Nervenkitzel, diese zum Fliegen zu bringen, fehle. „Die fliegen alle, wenn sie aus der Packung kommen“, sagt Stadler. Die weichen Knie beim Erstflug fehlen dann aber.

Den selbstgebauten Flieger „mit Herz und Schmerz nach oben zu bekommen“ – das sei für ihn der Reiz an diesem Hobby. Sein Schüler, Liam, sieht das ein wenig anders: Er hat besondere Freude daran, das kleine Modell durch die Luft zu balancieren. Ein eigenes Flugzeug hat er noch nicht, nutzt deshalb einen der sechs Lernflugzeuge des Vereins. Doch das soll sich nach seinem Wunsch bald ändern. Später möchte er übrigens „richtiger“ Pilot werden.

Insgesamt 105 männliche Mitglieder zählt der Verein, dessen Modellflugzeuge seit 1971 vom Platz am Langenhorst, der in der Nähe von Hammoor liegt, starten. In den ersten Jahren starteten die Flieger noch von Wiesen rund um Bad Oldesloe – deshalb der Vereinsname. Frauen sind dem Aero-Club bisher nicht beigetreten. „Es liegt nicht daran, dass wir es nicht wollen“, sagt ein Vereinsmitglied.

Ein Schnupperfliegen findet am Sonntag, 23. August, von 12 bis 16 Uhr statt.