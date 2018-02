Junges und erfahrenes Team

SPD Oldesloe nominiert Kandidaten für Kommunalwahl am 6. Mai

von Andreas Olbertz

23. Februar 2018, 06:00 Uhr

Auf ihrer Jahresversammlung im Bürgerhaus nominierten die Oldesloer SPD-Mitglieder ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai. „Wir haben ein gutes Team zusammengestellt. Wir konnten einige neue, junge Kandidaten für uns gewinnen, aber auch bereits erfahrene Kommunalpolitiker sind wieder mit an Bord“, freut sich Annika-Katharina Dietel, Mitglied der Kandidatenfindungskommission. „Genau diese Mischung brauchen wir für die Oldesloer Politik – schließlich sollen sich alle durch die Stadtverordnetenversammlung vertreten fühlen“, so Dietel.

Die Liste wird angeführt vom Fraktionsvorsitzenden Björn Wahnfried, der seit 2008 Stadtverordneter ist und sich bisher im Finanzausschuss und Hauptausschuss engagierte. Er tritt als Direktkandidat im Wahlkreis „Stadtwerke“ an. „Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen. Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl sind in vollem Gange. Wir planen einen engagierten und lebendigen Wahlkampf“, so Wahnfried.

Auf Listenplatz zwei ist Annika-Katharina Dietel (KGS), gefolgt von Hajo Krage (Kita Stoppelhopser), Torben Klöhn (Schule am Kurpark), Hermann Roden (Stadtschule). Auf Listenplatz 6 ist Jannik Strey, Direktkandidat in der Kita Möhlenbecker Weg antritt, gefolgt von Carsten Stock (Juze), Jürgen Schneider (Kita Wichtelhausen), Miriam Huppermann (KGS mit Ortsteilen), Anika Klöhn (Ida-Ehre-Schule), Petra Köberich, Lukas Bussewitz (Schule am Masurenweg), Jens-Pieter Friese (Grundschule West), Sabine Stock (TMS). Auf den Listenplätzen 15 bis 26: Tamara Thiessen, Maria Herrmann, Andreas Clasen, Karin Trepkau, Peter Stoltenberg, Torben Hermann (Schule am Kurpark), Lars Cornehl, Antje Wahnfried, Mark Behrend, Birgit Weißmann, Klaus Klingner und Siegmar Kurth.