Junge (2) ertrunken – Prozess wird eingestellt

Gespräche außerhalb der Sitzung: Einigung nach gut zwei Stunden erzielt

Hoisdorf/Ahrensburg | „Ich hoffe, dass ihr – entschuldige, wenn ich das so sage – euer Leben lang daran zu knabbern habt“, sagt der Vater des ertrunkenen Malte (Name geändert) zu der Erzieherin der Hamburger Kita „Schatztruhe“, die wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Ahrensburg ihm direkt gegenüber sitzt. Der tragische Tod des Zweijährigen hat seine Eltern komplett aus der Bahn geworfen. „Denkt ihr, es ist schön, hier sechs Stunden lang zu sitzen und zu hören, wie unser Kind gestorben ist?“, fragt er weiter.

Antworten darauf, warum das Unglück geschah, wird es wohl nie vollständig geben. Doch die Eltern des fröhlichen kleinen Jungen wollen so schnell wie möglich mit der Gerichtsverhandlung abschließen. Das Amtsgericht Ahrensburg beschäftigt sich seit drei Verhandlungstagen damit, ob sein Ertrinken hätte verhindert werden können, oder ob es ein tragischer Unfall war. Angeklagt ist die 33-jährige Erzieherin Martina S. (Name geändert) aus Hamburg, die gemeinsam mit sechs weiteren Betreuerinnen die Aufsichtspflicht bei einem Kita-Ausflug nach Hoisdorf hatte. Es sollten fröhliche Tage für die 19 Kita-Kinder im Jugenheim Lichtensee werden. Doch gleich am Ankunftstag, am 18. Juli 2016, geschah das Unglück.

Der zweijährige Junge verschwand plötzlich aus dem Blickfeld der Erzieherinnen. Trotz einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte der Junge erst Stunden später von der Feuerwehr aus dem seichten Wasser des kleinen Badesees gezogen werden. Fest steht, dass die Angeklagte nicht die alleinige Aufsichtspflicht über den kleinen Jungen hatte. Fest steht auch, dass es andere Beteiligte an diesem tragischen Unglück gibt – so sieht es Richterin Silke Freise und bat bereits am vorherigen Prozesstag um eine Einigung beider Parteien.

Diese hat nun stattgefunden. Doch es war ein zähes Ringen. Am letzten Verhandlungstag lässt die Angeklagte durch ihre Anwältin einen Brief verlesen. Sie wehre sich gegen den Vorwurf der Eltern, die Kita habe sich nach Maltes Tod nicht um sie gekümmert. Diese Aussage habe sie „tief verletzt“, denn die Kita habe Briefe geschrieben, ein Fotobuch als Erinnerung erstellt, mit den Kindern der Kita Trauerarbeit geleistet, eine Gedenktafel für Malte gefertigt. Weil die Eltern auf all diese Bemühungen nicht reagierten, habe man angenommen, sie wünschten keinen Kontakt. Am Jahrestag seines Todes habe man sein Andenken wachgehalten.

Der Vater liest sich den Brief durch und bestätigt: „Das meiste darin ist wahr.“ Doch all diese Dinge seien in der ersten Zeit nach dem Tod ihres Jungen gänzlich an ihnen vorbeigegangen. „Wir sind dankbar, dass ihr mit den Kindern so gute Trauerarbeit geleistet habt, dass ihr das Gedenken an unseren Sohn hochhaltet. Es ist nicht so, dass wir das nicht anerkennen“, richtet der Vater seine Worte an die Erzieherin. Er habe durchaus nicht die Absicht gehabt, „dich vor den Kadi zu zerren“. Doch es gehe ihm und der Mutter von Malte um Aufklärung und habe nichts damit zu tun, die Angeklagte oder andere Erzieherinnen zur Rechenschaft zu ziehen. Trotzdem müsse wohl jeder Verständnis haben, dass kein weiterer Kontakt mehr zu der Kita gewünscht werde.

Danach folgen Gespräche außerhalb der Sitzung im Gerichtssaal. Immer wieder verlässt eine der beiden Parteien mit den Anwälten den Saal für nähere Beratungen. Nach über zwei Stunden ist eine Einigung erzielt: Einstellung des Verfahrens gegen Martina S.. Sie verpflichtet sich, mit Hilfe der Kita eine Summe in Höhe von 1000 Euro an die Eltern des verstorbenen Jungen zu zahlen, die auf etwaige Schadenersatzansprüche angerechnet werden. Außerdem übernimmt sie hälftig die Verfahrenskosten der Nebenklage. Finanzielle Forderungen sollen vollumfänglich vom Träger der Kita übernommen werden.

Es habe auf beiden Seiten der starke Wunsch bestanden, das Verfahren zu beenden, so die Vorsitzende. Sie gehe davon aus, dass ein drohender Zivilprozess nicht mehr folgen werde, was die Eltern entlaste. Eltern und Erzieherinnen seien heute noch erschüttert von Maltes Tod. Sie hoffe, dass mit dieser Einigung die Trauer besser verarbeitet werden könne und wieder etwas Ruhe in das Leben aller Beteiligten einziehe.