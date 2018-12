Oststeinbek : Jugendwehr erleichtert Abschied vom Weihnachtsbaum

Traditionelle Veranstaltung ist ein gesellschaftliches Event.

30. Dezember 2018, 16:17 Uhr

Einfach an die Straße stellen? Nein, das hat er nicht verdient! Wer seinen Weihnachtsbaum in Würde verabschieden will, ist bei der Tannenbaumaktion der Jugendfeuerwehr Oststeinbek genau richtig: Am Sonnaben, 5. Januar 2019, 10 bis 15.30 Uhr nimmt der Feuerwehrnachwuchs am Feuerwehrhaus in der Stormarnstraße die alten Bäume entgegen und bietet dazu Snacks und Getränke an. Wer nicht exakt bis zum skandinavischen Knutfest am 13. Januar oder bis zur Abholung durch die Müllabfuhr warten will, kann in Oststeinbek traditionell schon früh im Januar am Feuerwehrhaus seine Tanne loswerden. „Aus ganz Oststeinbek werden dann sternförmig hunderte Weihnachtsbäume zur Feuerwache geschleppt. Es ist schon immer mehr als reine Müllentsorgung gewesen – eher ein gesellschaftliches Event“, sagt Gemeinde-Jugendwart Henrick Kränzien. „Mit einem Glühwein lässt sich der Abschied vom Bäumchen auch viel leichter verdauen“, meint der Jugendwart. Da die Bäume überwiegend von einem Lohnunternehmen gehäckselt und weiterverwendet werden, müssen sie aber frei von Baumschmuck sein.