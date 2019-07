Bad Oldesloe : Jugendliche zum Filmcamp geladen

Naturfilmfestival Green Screen lädt Mädchen und Jungen zu einem Naturfilmcamp in den Wildpark Eekholt.

von shz.de

03. Juli 2019, 11:01 Uhr

Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde, das jährlich auch im Rahmen des Publikums-Preises im Oho-Kino Bad Oldesloe Station macht, lädt Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland zu einem einwöchigen Jugend-Naturfilmcamp in den Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein ein.

Von 13 bis 18 Jahren

Das Filmcamp findet für Kinder und Jugendliche von 13 bis 18 Jahren vom 7. bis 12. Juli statt. Hier kann ein spannender Natur- oder Tierfilm selbst gedreht werden. Von professionellen Filmemachern werden die Jugendlichen in den Umgang mit der Kamera eingewiesen, lernen das selbstgedrehte Material zu bearbeiten und zu einem sehenswerten Film zusammenzustellen. Die Filme werden auf dem Green- Screen-Festival im September in Eckernförde gezeigt. Hier diskutieren Dokumentarfilmer mit den Jugendlichen die Ergebnisse.

Beste Filme können ausgezeichnet werden

Die besten Filme können mit dem „Heinz-Sielmann-Jugendfilmpreis“ oder dem „Green- Report-Junior-Filmpreis“ des Festivals ausgezeichnet werden. Über 300 Mädchen und Jungen haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl eigener Natur- und Tierfilme hergestellt.

Green Screen und der Wildpark verfolgen mit dieser naturpädagogischen Arbeit für junge Menschen dasselbe Ziel: Jugendliche über die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema für die Schönheit der Natur zu begeistern und sie anzuregen, zu Botschaftern für den Naturschutz zu werden.



Weitere Informationen und Anmeldungen im Internet auf der Homepage: www.greenscreen-festival.de/Jugend / Naturfilmcamps.