BAd Oldesloe : Jugendliche wünschen sich modernen „Pumptrack“

Patrick Niemeier

07. Oktober 2020, 15:32 Uhr

Bad Oldesloe | Das Skateland ist erweitert, der Dirt-Park erneuert und nun haben sportliche Oldesloer Jugendliche sich das nächste Projekt auf die Fahnen geschrieben: einen Mountainbike-Pumptrack. Auf dem Skateland am Exer ist – auch wenn sich fast niemand daran hält – die Nutzung von Fahrrädern eigentlich verboten. Dafür müsste es im Prinzip eine eigene Bahn geben, die auch speziell auf die Bedürfnisse und Sportarten zugeschnitten ist. Doch eine solche ist – abgesehen für die Dirt-Biker – nicht vorhanden. Der Kinder- und Jugendbeirat hat daher jetzt beschlossen, sich für die Einrichtung eines solchen Tracks einzusetzen.

Die Besonderheit der sogenannten „Pumptracks“ ist, dass die Räder nicht durch treten, sondern durch eine Art pumpende Bewegung im Stehen über die Hindernisse bewegt werden. Aber auch Skater können im Prinzip eine solche Strecke nutzen. Erste Plätze dieser Art wurden für BMX-Räder schon in den 1970er und 1980er Jahren weltweit angelegt. Die modernen „Pumptracks“ kamen allerdings erst in den 2000ern in Mode. Das Vorbild für eine mögliche Anlage könnte aus Sicht der Jugendlichen in Rendsburg stehen. Diese soll daher besichtigt werden. Einen passenden Ort in der Kreisstadt haben die Vertreter des KJB bisher noch nicht im Visier. Sie wollen aber zeitnah entsprechende Anträge in die Ausschüsse einbringen.