Jugendbeirat hofft auf mehr Zuspruch

von Patrick Niemeier

14. Februar 2019, 19:32 Uhr

Der Kinder- und Jugendbeirat in Oldesloe hat sich wieder neu aufgestellt, nachdem er zeitweise wegen Mitgliedermangels komplett ruhen musste. Die Wahlbeteiligung blieb hinter den Erwartungen zurück. Seit längerer Zeit wünschen sich die engagierten Jugendlichen, dass nicht nur in Bad Oldesloe lebende Gleichaltrige mitmachen und mitwählen dürfen, sondern auch die, die aus dem Umland stammen, aber durch den Schulbesuch und Hobbys in Oldesloe den Lebensmittelpunkt haben. Ein entsprechender Antrag wurde in den Bildungs- Sozial- und Kulturausschuss eingebracht. Anita Klahn (FDP) machte sich Sorgen über zu viel Beeinflussung oder Einfluss durch nicht in der Kreisstadt lebende Jugendliche und stimmte wie die FBO gegen den Antrag, der mit den Stimmen der übrigen Fraktionen aber angenommen wurde.