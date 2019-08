Kloster Nütschau : Jugend-Glaubens-Festival

Zum zweiten Mal laden die Mönche zu einem Wochenende rund um das Jugendhaus St. Benedikt ein.

von Frauke Schlüter

22. August 2019, 10:36 Uhr

Nütschau | „Jeder kann kommen, wie er ist. Er muss dafür nichts leisten“, sagt Bruder Lukas Boving, der im Kloster Nütschau für die Jugendarbeit zuständig ist. Das gilt im Alltag und natürlich auch für das zweite große Glaubens-Festival für Jugendliche unter dem Motto „Just Begin“ von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, rund um das Jugendhaus St. Benedikt. Mit vielen anderen jungen Leuten den Glauben (neu) entdecken und leben – in Jugendgottesdiensten und in Workshops – mit Livemusik und kultureller Performance.

Ein Wochenende zum Feiern, Beten, Tanzen, Zelten. So soll das Jugend-Glaubens-Festival junge Menschen zusammenführen. „Glauben klingt so groß, beten klingt so schwer, und was es bedeuten soll, im Alltag den Glauben zu leben, haben viele vielleicht noch nicht verstanden. Vielleicht sind sie neugierig, wie die Mönche in Nütschau leben, wie andere Jugendliche glauben und ob sie dieselben Fragen haben wie man selbst. Dann ist das Festival genau das Richtige“, freut sich Bruder Lukas auf viele interessierte junge Gäste. Er rechnet mit rund 150 jungen Menschen, die gemeinsam rund um das Jugendhaus zelten, kochen, beten, singen, spielen und einfach Gemeinschaft leben. Hier können sich Jugendliche (16 Jahre bis Mitte 20) mit anderen Gleichaltrigen und Gleichgesinnten und Mönchen und Nonnen austauschen, Fragen stellen und Antworten suchen, an Gebetszeiten teilnehmen und natürlich feiern.



Bruder Lukas wird zum Diakon geweiht

25 Helfer aus den umliegenden Gemeinden, aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern bereiten das große Festival vor. Am Freitag um 19 Uhr reisen die Gäste an und feiern mit Livemusik im Garten des Jugendhauses, schließen den Abend mit einem Nachtgebet mit vielen Kerzen ab. Am Sonnabend gibt es Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Segen mit einem Mönch, einem Priester oder einer Schwester. Ab 10 Uhr beginnt der Austausch mit den Mönchen unter dem Motto „Was glaubst du?“. Begleitet durch Workshops und Worship-Songs zum Mitsingen. Ein spontaner Chor für den Hauptgottesdienst wird gebildet. Dort wird um 16 Uhr Bruder Lukas zum Diakon geweiht. Nach der Weihe sind alle zum Feiern mit Livemusik eingeladen. Am Sonntag um 10 Uhr wird die Heiligen Messe, gefeiert. Zwei Stunden später, um 12 Uhr, erteilen die Mönche den Jugendlichen den Reisesegen.

Mindestens sechs junge Bands spielen auf dem Jugend-Glaubens-Festival. Erst vor wenigen Wochen hat Bruder Lukas die Leitung des Jugendhauses in Nütschau übernommen. Er möchte – wie Vorgänger Bruder Prior Johannes Tebbe – einen Ort für Jugendliche schaffen, an dem sie einfach so sein können, wie sie sind, Antworten auf ihre Fragen finden, ihren Glauben beginnen oder vertiefen können. „Es soll ein Ort sein, an dem junge Menschen sich willkommen und sogar Zuhause fühlen. Das gilt auch für das bevorstehende Glaubens-Festival“, erklärt Bruder Lukas, „Wir wollen zeigen, was Glauben ist.“

>Anmeldungen noch möglich: Das Jugend-Glaubens-Festival „Just Begin“ startet am Freitag, 6. September, um 19 Uhr und endet am Sonntag, 8. September, um 12 Uhr in Nütschau. Anmeldungen werden noch kurzfristig unter www.kloster-nuetschau.de/justbe entgegengenommen.

Weitere Infos - auch zur Spendenaktion für den geplanten Neubau des Jugendhauses - finden Interessierte ebenfalls auf der Internetseite des Klosters Nütschau.