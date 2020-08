Tremsbüttel : Jürgen Schaa bleibt Feuerwehrchef für sechs weitere Jahre

Ungewöhnliche Versammlung am Sportplatz: Mit 72 Prozent Ja-Stimmen wurde der bisherige Amtsinhaber bis 2026 wiedergewählt.

25. August 2020, 11:14 Uhr

Tremsbüttel | Eine solche außerordentliche Mitgliederversammlung hat es bei den Feuerwehren wohl auch noch nicht gegeben. Aber zu Corona-Zeiten ist eben auch hier alles anders: Die 44-köpfige Wehr Tremsbüttel traf sich – ohne Ehrenmitglieder, ohne die 23-köpfige Jugendwehr – zu einer Freiluft-Veranstaltung neben dem Sportplatz des VfL Tremsbüttel. Einziger Tagesordnungspunkt: Wahl des Wehrführers, weil die erste sechsjährige Amtszeit von Jürgen Schaa (60) turnusgemäß am 24. September endet.

Mit 72 Prozent Ja-Stimmen wurde der bisherige Amtsinhaber bis 2026 wiedergewählt. Jürgen Schaa ist Lehrer an berufsbildenden Schulen in Hamburg-Altona. Seit 23 Jahren gehört er der Wehr der Gemeinde an und hatte hier bis 2014 bereits mehrere Ämter inne, so die des Atemschutzwarts, des stellv. Jugendwarts und des Gruppenführers.

Zu den ersten Gratulanten gehörten Amtswehrführer Harald Gewe (Wehr Fischbek) und Bürgermeister Stefan Schacht, der selbst seit 2001 als Aktiver der Wehr angehört. Achim Hoffmann, der bei der Jahreshauptversammlung im Januar verhindert war, erhielt an diesem Abend das Dienstaltersabzeichen des Landes für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst nachgereicht.



Neues Gerätehaus steht im Fokus





Auch in der 1980-Einwohner-Gemeinde Tremsbüttel kommt jetzt Bewegung in Sachen „neues Feuerwehr-Gerätehaus“, da das bisherige Gebäude (Anbau an die frühere Dorfschule im Komplex des Gemeindezentrums) nicht mehr den Anforderungen entspricht und an diesem Standort auch nicht erweiterungsfähig ist. Im Rahmen der etwas anderen Mitgliederversammlung nahm Bürgermeister Stefan Schacht erstmals öffentlich Stellung zu diesem Problembereich, nachdem sich jüngst mehrere Gemeindevertreter aus allen Fraktionen bei einer Besichtigung des derzeitigen Feuerwehr-Domizils von dem zwingend notwendigen Handlungsbedarf überzeugen konnten. Derzeit sammle man Ideen – auch in der Standortfrage, so der Bürgermeister, damit die Gemeindevertretung in absehbarer Zeit den entsprechenden Grundsatzbeschluss für einen Neubau fassen könne. Schon in der ersten Septemberwoche wolle die Gemeindevertretung mehrere Feuerwehr-Neubauten im Kreisgebiet besichtigen.

Als möglicher zentrumsnaher Standort wurde ein gemeindeeigenes Grundstück in der Lasbeker Straße/Ecke Damm ins Gespräch gebracht, also nur 200 Meter entfernt von der derzeitigen Remise auf der gegenüberliegenden Seite des Sportplatzes. Die Freiwillige Feuerwehr ihrerseits fasste an diesem Abend einen einstimmigen Doppelbeschluss als Appell an die Gemeindevertretung: Man „bitte eindringlich“ um einen zeitnahen Grundsatzbeschluss für einen Gerätehaus-Neubau, der „möglichst in der Nähe des bisherigen Standorts“ liegen möge.