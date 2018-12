Bad Oldesloe : JeTaSi – Das große Jahresfinale

„Jeden Tag Silvester“ freuen sich auf das Abschlusskonzert in der Stormarnhalle am 29. Dezember.

von shz.de

20. Dezember 2018, 10:00 Uhr

Bad Oldesloe | Die Fans der Oldesloer Band „Jeden Tag Silvester“, die Musiker selbst und die Konzertorganisatoren von LED Events aus der Kreisstadt fiebern einem Datum entgegen, das im Veranstaltungskalender der Stormarner Musikfreunde schon dick rot markiert ist: dem traditionellen Jahresabschlusskonzert von „JeTaSi“ in der Stormarnhalle am Sonnabend, 29 Dezember.

Bereits zum dritten Mal in Folge verwandelt LED Events Chef Benjamin Rodloff mit seinem Team die Stormarnhalle in einen Popkonzertsaal, der sich sehen lassen kann. Die vier Musiker aus der Kreisstadt freuen sich auf eine proppevolle Halle, in der trotzdem familiäre Atmosphäre herrschen wird, wie sich in den Vorjahren zeigte.

„Wir freuen uns wirklich riesig, dass wir nun zum dritten Jahr in Folge in der Stormarnhalle in unserer Heimatstadt spielen können“, sagt JeTaSi-Drummer Tom Rieken. „Das große Jahresfinale zuhause bleibt für immer etwas sehr Besonderes für uns“, betont er. „Das Heimspiel rundet auch dieses Mal wieder ein sehr ereignisreiches Bandjahr ab“, so Rieken weiter. Der Mann am Schlagwerk berichtet außerdem davon, dass die Proben bereits auf Hochtouren laufen. Und er verrät ein kleines Geheimnis: „Es wird am 29. Dezember neue Songs von uns zu hören geben“, so Rieken. Die Band, die unter anderem bereits Support für bekannte Acts wie Johannes Oerdings oder Silbermond war und beim Bundesvision Song Contest von Stefan Raab auftrat, ist aktuell im Studio und arbeitet fleißig am nun schon dritten Album. „Neben einem super-sonnigen Festivalsommer war in diesem Jahr daher vor allem das Schreiben der neuen Songs ein intensiver Prozess“, bietet er Einblick in das Bandinnenleben. „Am Ende ist es aber einfach so, dass wir das Live-Erlebnis mit unseren Fans am meisten leben, weshalb wir uns natürlich besonders auf unser großes Jahresfinale freuen“, erklärt er. Im Vorprogramm spielt erstmalig keine Band aus der Region. „Antiheld“ reist aus Stuttgart in den Norden. „Wir haben sie 2017 kennen gelernt, als wir zusammen auf einem Festival in Dresden gespielt haben. Die Jungs machen wirklich Spaß“, verspricht er dem Oldesloer Publikum. „Dass wir das alles auf die Beine stellen können, verdanken wir natürlich auch wieder den Sponsoren aus Bad Oldesloe und Umgebung, ohne die ein solch großes Event gar nicht möglich wäre“, bedankt sich Rodloff für den Support der Wirtschaft für dieses Kulturevent. „Es macht mir Spaß das auf die Beine zu stellen: das Publikum und die Stimmung ist jedes Jahr großartig und auch für uns etwas Besonderes zum Jahresausklang“, so Rodloff.

Los geht es in der Stormarnhalle am Sonnabend, 29. Dezember, um 19 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr.





>Tickets gibt es unter anderem unter www.jahresabschlusskonzert.de für 23,89 Euro zuzüglich VVK und Versandkosten oder an bekannten Vorverkaufsstellen, sowie – soweit vorhanden – an der Abendkasse.