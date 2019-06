Hilfsaktion : „Jeder BH für Afrika“

Reinfelder Landfrauen sammeln Unterwäsche für Mädchen und Frauen in Not.

Reinfeld | Aus dem Bastköfferchen hängt ein blau-weiß gestreifter BH. Ist das eine außergewöhnliche Deko oder werden hier etwa Dessous verkauft? Mitnichten. Heimke Witting-Schorr, Vorsitzende der Reinfelder Landfrauen, und ihre Mitstreiterinnen werben mit diesem lustigen Utensil für eine ganz ernste Sache. „Die Landfrauen in ganz Schleswig-Holstein unterstützen damit eine schottische Hilfsorganisation, die Unterwäsche für junge Mädchen und Frauen in afrikanischen Ländern sammelt“, erklärt Landfrauenpräsidentin Ulrike Röhr, die auf dem Steinhof in Reinfeld lebt und ihre Reinfelder „Kolleginnen“ gerne mit Rat und Tat unterstützt. „Smalls for All“ heißt die Hilfsorganisation, die sich seit Jahren für die Versorgung der Frauen in den afrikanischen Ländern Malawi, Sierra Leone, Madagaskar und Kenia mit BHs und Unterhosen einsetzt und bis heute bereits über 1 Million Teile sammeln und direkt vor Ort verteilen konnte.

„Was für uns unvorstellbar ist, ist für viele Mädchen Realität – vor allem in den vier afrikanischen Ländern, die wir unterstützen“, so Röhr. Unterwäsche ist für viele Frauen in Afrika ein Luxusartikel, den es nicht überall zu kaufen gibt. Wenn ja, fehlt oft das Geld. Unterwäsche bietet als Statussymbol einen besonderen Schutz der Persönlichkeitsrechte und steigert das Ansehen der Frauen. Sie schützt Mädchen und Frauen vor sexueller Gewalt, ermöglicht den Schulbesuch während der Periode und hilft Frauen in Waisenhäusern, Schulen, Krankenhäusern, Slums und Flüchtlingscamps. „Die Unterwäsche schützt auch vor Infektionen“, ergänzt die engagierte Landfrau. Es sei unvorstellbar, dass Mädchen während ihrer Menstruation nicht zur Schule gehen könnten. So habe die Spendensammlung nicht nur die Versorgung mit Unterwäsche im Blick, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die Bildung und den Wert der Frauen in den betroffenen Ländern. Smalls for All wurde 2010 von Maria Macnamara gegründet, die vor Ort in Afrika als freiwillige Helferin die Probleme der Mädchen und Frauen hautnah miterlebte.

Unter dem Credo „Frauen für Frauen“ beteiligen sich die Landfrauen aktiv an der Aktion und nennen sie: „Jeder BH für Afrika.“ Gesammelt wird ausschließlich neue Unterwäsche, BHs sollten ebenfalls neuwertig – zum Beispiel nach einem Fehlkauf – oder neu sein. „Darauf achten wir akribisch“, sagt Röhr. Unterwäsche zu spenden mag wie eine „kleine Sache“ erscheinen, doch könne sie einen lebensverändernden Unterschied machen. „Mädchen können ihre Schule beenden, ohne Schulstunden zu versäumen, Frauen können regelmäßig zur Arbeit gehen“, so Röhr. Ein kleiner Schritt, um langsam der Spirale der Armut zu entkommen.

Bevor die Unterwäsche ihre weite Reise nach Afrika antritt, wird sie von Ehrenamtlichen in einer Zentrale sortiert. Anschließend tritt sie ihre Tour zu unterschiedlichen Hilfsorganisationen vor Ort an, die sie dort verteilen. Viele Exemplare werden auch zu einem „Hygiene-Set“ zusammengestellt, das Mädchen und Frauen drei Jahre lang versorgt. „Das ist Eins-zu-Eins-Hilfe“, begeistert sich die Landfrauenpräsidentin für das Hilfsprojekt.

Bei der Auftaktaktion beim Landfrauentag in Neumünster füllten sich die Sammelkörbe in Windeseile. So soll es auch bis zum Ende der Aktion im November weitergehen. „Ich freue mich über jede Spende gut erhaltener BHs und neuer Unterwäsche. Bitte unterstützen Sie die Aktion auch in Reinfeld und Nordstormarn“, ruft Heimke Witting-Schorr alle zum Mitmachen auf.

In den Kleiderschränken sei doch sicherlich der eine oder andere „Fehlkauf" zu finden. Oder einfach beim Kauf neuer Unterwäsche „eins mehr" mit in den Einkaufskorb packen, so die Reinfelder Vorsitzende.









>Die Landfrauen sammeln für die schottische Hilfsorganisation „Smalls for All“. Wer spenden möchte, wende sich bitte an die Reinfelder Vorsitzende Heimke Witting-Schorr. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage landfrauen-reinfeld.de und smallsforall.org.