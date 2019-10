Bargteheide : Jazz wird zu Tango, Rock wird zu Soul

„Sub 5“ lädt zum A-cappella-Abend in die Bargteheider Kirche ein.

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2019, 14:59 Uhr

Bargteheide | Vor gut fünf Jahren hat Joël Besmehn die Leitung von „Just 8“ abgegeben, aber sie ist vielen Bargteheider A-cappella-Fans in lebhafter Erinnerung geblieben. Nun ist sie wieder zu Gast in der Ev. Kirche an der Lindenstraße 2. In der Konzertreihe Musik am Sonntag tritt sie als Teil der fünfköpfigen A-cappella-Gruppe „Sub 5“ auf. „Mit viel Charme, kreativen Arrangements und Groove hat sich die Gruppe in die Herzen der A-cappella- Hörerschaft gesungen“, erläutert Kantor Andis Paegle. Und er erklärt weiter: „Zum fünfjährigen Bestehen 2018 haben sie ihre erste CD produziert. Dafür ist ein völlig neues Bühnenprogramm entstanden, bei dem die fünf Sänger und Sängerinnen aus ihren gewohnten Strukturen ausbrechen.“

Mit viel Liebe zum Detail und nur mit der eigenen Stimme schafft es Sub 5 Bekanntes, Aktuelles und schon länger nicht Gehörtes in ihr ganz eigenes Gewand zu verpacken. Jazz wird zu Tango, Rock wird zu Soul und Swing wird zu Pop. Aber alles ein bisschen anders und natürlich a-cappella.

Beim Konzert am Sonntag, 27. Oktober ab 18 Uhr sind wie immer alle Gäste in der Pause auf ein Gläschen Wein oder Wasser eingeladen. Die Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 10, ermäßigt 8 und 5 Euro. Sie sind im Vorverkauf um 1 Euro günstiger in der Arkaden-Buchhandlung, der Bargteheider Buchhandlung sowie in der Filiale der Sparkasse Holstein erhältlich.